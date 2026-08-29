Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Millionencoup

Erste Konsequenzen! Besucher müssen durch Scanner

Österreich
29.08.2026 12:17
Das gestohlene Collier hat einen Schätzwert von mehreren Millionen Euro.
Das gestohlene Collier hat einen Schätzwert von mehreren Millionen Euro.(Bild: Krone-Collage/APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN, IVAN EROFEEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem millionenschweren bewaffneten Juwelenraub im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) bekommen Besucher erste Konsequenzen zu spüren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind verschärft worden ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie der „Kurier“ am Samstag berichtete, müssen Besucherinnen und Besucher durch einen Körperscanner gehen, um Zugang zur Ausstellung „Glanzstücke“ zu erhalten. Taschen und Rucksäcke sollen an der Garderobe abgegeben werden. Die Zeitung berichtete auch von zehn Sicherheitsmitarbeitern vor Ort sowie erweiterter Videoüberwachung.

Das MAK hatte am Freitag offen gelassen, welche Sicherheitsvorkehrungen nach dem Coup getroffen wurden. „Die Bedingungen für die Wiedereröffnung wurden in enger Abstimmung mit der Polizei geprüft. Der sichere Ausstellungsbetrieb ist gewährleistet“, hatte es lediglich geheißen.

Tat ging blitzartig über die Bühne
Die beiden – mit einer mutmaßlich echten Faustfeuerwaffe sowie einem Hammer ausgestatteten – Männer waren am Donnerstag gegen 14 Uhr als Besucher in das Museum gekommen.

Lesen Sie auch:
Nur noch ein Bild erinnert an das Diamant-Collier im Wiener MAK. Die Fahndung nach den beiden ...
Spezialhammer dabei
So professionell lief der Juwelen-Coup im Museum
28.08.2026

Der mit der Pistole bewaffnete Verdächtige trug laut Polizei seine Waffe offen, um sich den Weg freizumachen. Sein Komplize schlug mit einem Hammer die Scheiben der Vitrine mit dem Diamantencollier ein. Dann flüchtete das Duo in Richtung des Stadtparks. Wie die Flucht über die Bühne ging, sei noch nicht klar, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Wie die „Krone“ bereits rekonstruierte, dürfte es sich bei der Tat jedenfalls um einen echten Blitzcoup handeln. „Vom Betreten des Museums bis zur Flucht vergingen nur wenige Minuten“, betonte auch Haßlinger.

Diese beiden Männer sollen einen „Auftragsjob“ ausgeführt haben.
Diese beiden Männer sollen einen „Auftragsjob“ ausgeführt haben.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)

Die internationale Lichtbildfahndung nach den Männern läuft. „Ihre Fotos werden selbstverständlich an andere Polizeibehörden verschickt und mit Datenbanken abgeglichen“, erklärte der Sprecher. Zu weiteren Details des Ermittlungsstandes wollte sich Haßlinger nicht äußern. „Alles ist im Laufen“, betonte er lediglich.

Die Sicherung der Spuren und Bilder aus den Überwachungskameras war am Freitag noch in Gang gewesen. Auch Aufnahmen von Kameras in der Umgebung – an Straßenzügen oder U-Bahn-Stationen – stehen im Fokus der Ermittler des Landeskriminalamts. Zeugen werden ebenfalls befragt.

Männer raubten weltberühmtes Collier
Bei der Beute handelt es sich um das weltberühmte Diamantencollier der Königin Nazli von Ägypten, das 1939 vom Pariser Luxusjuwelier Van Cleef & Arpels im Art-déco-Stil gefertigt wurde. Die Polizei äußert sich nicht zum Wert des Schmuckstücks. Laut Datenbank des Auktionshauses Sotheby‘s erzielte das Collier vor zehn Jahren bei einer Versteigerung in New York einen Wert von 4,3 Millionen Dollar (rund 3,7 Millionen Euro).

Das gestohlene Collier wurde einst für Königin Nazli von Ägypten angefertigt.
Das gestohlene Collier wurde einst für Königin Nazli von Ägypten angefertigt.(Bild: Krone-Collage/IVAN EROFEEV, zVg)

Das Collier ist mit mehr als 600 runden Diamanten sowie Diamanten im Baguetteschliff besetzt, die in einem strahlenförmigen Motiv angeordnet sind. Die Königin gab dieses Collier sowie eine dazu passende Tiara für die Hochzeit ihrer Tochter Fawzia mit dem iranischen Kronprinzen und späteren Schah Mohammad Reza Pahlavi in Auftrag.

Das Collier war im Rahmen der Ausstellung „Glanzstücke“ gezeigt worden. Gezeigt werden dort seit Juni rund 500 Exponate, mehr als 300 von Van Cleef & Arpels und über 200 aus der Sammlung des MAK.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
29.08.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
223.362 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
137.078 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
134.262 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1211 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
991 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Kanzler will neuen Staatsfonds für die Pensionen
601 mal kommentiert
Nicht verpassen: das ganze „Krone“-Sommergespräch „Was jetzt, ...?“ mit Bundeskanzler Christian ...
Mehr Österreich
Bitte um Mithilfe
Junger Falke entflohen: „Tweety“ könnte verhungern
Nach Millionencoup
Erste Konsequenzen! Besucher müssen durch Scanner
Nach Drogenfund
Dealer versteckte geladene Pistole in Unterhose
Auf offener Straße
Wegen gestohlenem E-Roller: Mann gibt Schüsse ab
Polizisten angegriffen
Betrunkener (28) prügelt auf Hund ein – Festnahme!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf