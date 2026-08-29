Erste Konsequenzen! Besucher müssen durch Scanner

Der mit der Pistole bewaffnete Verdächtige trug laut Polizei seine Waffe offen, um sich den Weg freizumachen. Sein Komplize schlug mit einem Hammer die Scheiben der Vitrine mit dem Diamantencollier ein. Dann flüchtete das Duo in Richtung des Stadtparks. Wie die Flucht über die Bühne ging, sei noch nicht klar, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.