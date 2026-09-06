Röhl setzt im Cup auf zwei Startelf-Debütanten

Der FC Red Bull Salzburg gastiert in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Zweitligist SKN St. Pölten. Cheftrainer Danny Röhl wirft dabei die Rotationsmaschine ordentlich an und verhilft zwei Spielern zum Startelfdebüt für die Bullen. Ein Routinier wird hingegen erneut nicht berücksichtigt.
Christian Früchtl feiert im ÖFB-Cupbewerb seine Premiere im Trikot des FC Red Bull Salzburg. Der 26-Jährige, der aus Lecce kam und jahrelang für den FC Bayern (von 2014 bis 2021) die Schuhe schnürte, steht gegen Zweitligist SKN St. Pölten in der Startformation.
Davor bilden Kapitän Nikolas Veratschnig, Tim Drexler, John Mellberg und Frans Krätzig die Viererkette. Im zentral-defensiven Mittelfeld kommt Umut Tohumcu zu seinem Startelf-Debüt neben Bartosz Mazurek.
Vor den beiden wirbeln Edmund Baidoo, Karim Konate und Aboubacar Camara, als Solospitze ist Haris Tabakovic im Einsatz.
Auf der Bank sitzen Zawieschitzky, Morgalla, Zabransky, Schmid, Barry, Aguilar, Kitano, Lindström und Vertessen. Routinier Stefan Lainer steht erneut nicht im Kader.
Das Spiel startet um 17 Uhr und kann im Krone.at-Liveticker sowie auf ORF1 verfolgt werden.
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