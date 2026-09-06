Röhl setzt im Cup auf zwei Startelf-Debütanten

Der FC Red Bull Salzburg gastiert in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Zweitligist SKN St. Pölten. Cheftrainer Danny Röhl wirft dabei die Rotationsmaschine ordentlich an und verhilft zwei Spielern zum Startelfdebüt für die Bullen. Ein Routinier wird hingegen erneut nicht berücksichtigt.