Strom-Sabotage: Polizei durchkämmt Hambacher Forst

Laut Beobachtungen eines dpa-Reporters waren bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort. „Es sind Hinweise eingegangen und denen gehen wir nach“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Im Bereich des Hambacher Forst war auch der Lastwagen des Verdächtigen abgestellt, der zu einem Wohnmobil umgebaut wurde. Doch Daniel V. war weder dort noch in seinem Wohnhaus in Gevelsberg anzutreffen.