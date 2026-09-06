Wohl mit Rad unterwegs
Strom-Sabotage: Polizei durchkämmt Hambacher Forst
Die Polizei sucht nach immer nach dem „Klimaterrorist“, der bereits mehrere Anschläge auf das deutsche Stromnetz verübt hat. Ein Großeinsatz beim Hambacher Forst wurde gestartet – es gibt Hinweise, dass sich der Verdächtige Daniel V. dort aufhalten könnte.
Laut Beobachtungen eines dpa-Reporters waren bis zu 100 Fahrzeuge der Polizei vor Ort. „Es sind Hinweise eingegangen und denen gehen wir nach“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Im Bereich des Hambacher Forst war auch der Lastwagen des Verdächtigen abgestellt, der zu einem Wohnmobil umgebaut wurde. Doch Daniel V. war weder dort noch in seinem Wohnhaus in Gevelsberg anzutreffen.
Verdächtiger könnte mit Fahrrad unterwegs sein
Der 48-Jährige könnte nun auf zwei Rädern unterwegs sein: „Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte der Gesuchte mit einem Fahrrad der Marke Trenoli, Modell Tazio Sportivo M, Rahmenhöhe 56 Zentimeter, unterwegs sein“, so der Polizeisprecher laut „Bild“.
Laut „taz“ soll der Verdächtige Medizin studiert haben – es ist allerdings nicht bekannt, ob er auch praktiziert hat. Zudem soll Daniel V. schon vor Längerem den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen haben, wie die „Zeit“ berichtete. Er soll schon als Kind als Einzelgänger aufgefallen sein, habe aber „immer freundlich gegrüßt“, zitiert die „Bild“ Nachbarn.
Über sein Privatleben sei kaum etwas bekannt – Nachbarn hätten nie mitbekommen, ob er einen Job, einen Partner oder Familie habe. Sein Vater sei Architekt gewesen, aber sei bereits vor 15 Jahren gestorben. Seine Mutter soll früher als Lehrerin gearbeitet haben.
Die Ermittler hatten am Samstag einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet veröffentlicht. Die versuchten Sabotageakte konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und zuletzt Sachsen. In allen drei deutschen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt.
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