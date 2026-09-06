Auf den Fehlstart folgt ein ordentlicher Turrini

Nach der herben Schnitzler-Klatsche zur Saison-Eröffnung im Haupthaus fängt sich die neue Josefstadt-Direktion nun einigermaßen: mit Peter Turrinis Beaumarchais-Überschreinbung „Der tollste Tag“ in den Kammerspielen.
Marie Rötzer setzt die Turrini-Tradition des Hauses mit einem guten Griff in die Siebzigerjahre fort. Turrini überschrieb damals mit Riesenerfolg klassische Komödien, ehe ihn Peymann für die Burg wieder auf eigene Geschichten verwies. In dieser goldenen Zeit waren Links und Rechts noch sauber verteilt, und „Der tollste Tag“ nach Beaumarchais ist so links, wie ein Text nur sein kann: feministisch grundierter Klassenkampf, selbstironisch, aber nicht misszuverstehen. Am Ende tötet der Domestik Figaro den Ausbeuter Almaviva.
An den Kammerspielen leistet die Regisseurin Anna Stiepani erfreuliche Arbeit: Sie hat die Dialoge souverän im Griff, das Personal wird mit pantomimischer Hochpräzision ins Commedia-dell’arte-Format überdreht. Der permanente Heiterkeitsdruck mag beschwerlich wirken, kontrastiert aber gut mit dem blutigen Finale. Bis auf die überzeugende Debütantin Johanna Martini als Susanne sind Spitzen des ererbten Ensembles aufgeboten. Claudius von Stolzmanns Figaro und Raphael von Bargens Graf bilden das Gegensatzpaar, unter den sehr guten anderen ragt Marcello de Nardo hervor, dessen Cherubin die auffallendste Gestalt ist: kein Lustknabe, sondern ein sabbernder Täter.
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