Auf den Fehlstart folgt ein ordentlicher Turrini

An den Kammerspielen leistet die Regisseurin Anna Stiepani​ erfreuliche Arbeit: Sie hat die Dialoge souverän im Griff, das Personal wird mit pantomimischer Hochpräzision ins Commedia-dell’arte-Format überdreht. Der permanente Heiterkeitsdruck mag beschwerlich wirken, kontrastiert aber gut mit dem blutigen Finale. Bis auf die überzeugende Debütantin Johanna Martini als Susanne sind Spitzen des ererbten Ensembles aufgeboten. Claudius von Stolzmanns Figaro und Raphael von Bargens Graf bilden das Gegensatzpaar, unter den sehr guten anderen ragt Marcello de Nardo hervor, dessen Cherubin die auffallendste Gestalt ist: kein Lustknabe, sondern ein sabbernder Täter.