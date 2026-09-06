Musiker und Familie mit starker Geste für Kranke

Mit einem abwechslungsreichen Programm sorgten sie für ausgelassenen Stimmung bis in die Abendstunden. Ganz nebenbei wurden 3600 Euro für schwer kranke Menschen gesammelt, für die der Rollende Engel die letzten Herzenswünsche erfüllt. Die Familie Ossowsky, die das Konzert organisierte, die Musiker und die Besucher leisteten damit einen wertvollen Beitrag, um Schwerstkranken Momente purer Lebensfreude schenken zu können.