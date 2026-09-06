Musiker und Familie mit starker Geste für Kranke

Künstler und eine Wiener Familie haben bei Benefizkonzert 3600 Euro für Hilfsverein gesammelt. Dieser schenkt schwerstkranken Menschen pure Lebensfreude.
Die Wiener Familie Ossowsky brachte Musiker und Menschen mit Herz im August im Schutzhaus Zur Zukunft auf der Schmelz zusammen. Für den Verein Rollende Engel veranstalteten sie ein Benefizkonzert mit den Künstlern Michael Pobisch, der Formation Heanois & Penzing +1 und dem Duo Monti Beton.
Mit einem abwechslungsreichen Programm sorgten sie für ausgelassenen Stimmung bis in die Abendstunden. Ganz nebenbei wurden 3600 Euro für schwer kranke Menschen gesammelt, für die der Rollende Engel die letzten Herzenswünsche erfüllt. Die Familie Ossowsky, die das Konzert organisierte, die Musiker und die Besucher leisteten damit einen wertvollen Beitrag, um Schwerstkranken Momente purer Lebensfreude schenken zu können.
Eine Spendensammlung braucht keinen großen Mehraufwand. Nur engagierte Menschen, die mit offenen Augen und Herzen durchs Leben gehen. Gutes Tun kann so einfach sein. Dafür gebührt ihnen der Titel Wiener der Woche. Jeder von uns kann sich d
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.