Mühlberger muss nach Sturz bei Vuelta aufgeben

Bitter! Gregor Mühlberger zeigte bei der Vuelta a Espana eine gute Leistung, lag nach den ersten zwölf Etappen als Neunter in den Top Ten. Doch auf Etappe 13, die über 192,8 Kilometer von Almunecar nach Loja führt, kam er zu Sturz, konnte die Rundfahrt nicht fortsetzen. Zwar setzte er sich noch einmal auf Rad, musste zehn Kilometer später aber erkennen, dass es nicht mehr weitergeht. Genauere Informationen liegen noch keine vor.