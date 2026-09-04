Mühlberger muss nach Sturz bei Vuelta aufgeben

Radsportler Gregor Mühlberger kam bei der Vuelta a Espana auf der 13. Etappe zu Sturz und muss aufgeben. Der Wahl-Salzburger ging nach rund 30 Kilometern zu Boden. Über die Schwere seiner Verletzung liegen noch keine Informationen vor.
Bitter! Gregor Mühlberger zeigte bei der Vuelta a Espana eine gute Leistung, lag nach den ersten zwölf Etappen als Neunter in den Top Ten. Doch auf Etappe 13, die über 192,8 Kilometer von Almunecar nach Loja führt, kam er zu Sturz, konnte die Rundfahrt nicht fortsetzen. Zwar setzte er sich noch einmal auf Rad, musste zehn Kilometer später aber erkennen, dass es nicht mehr weitergeht. Genauere Informationen liegen noch keine vor.
Durch den Ausfall des Wahl-Salzburgers muss Felix Gall im Kampf um das Podium auf einen wichtigen Helfer verzichten. Der Sieger der diesjährigen Österreich-Rundfahrt erwies sich vor allem in den Bergen als wichtiger Helfer von Gall.
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