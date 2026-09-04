Nach Wertekursen zeigten mehreren Frauen Männer an

„Aber was soll man tun, wenn Kinder überhaupt nicht folgen?“ Diese Frage einer Teilnehmerin zählt zu den bemerkenswertesten Stellen der Evaluierung der fünftägigen Werte- und Orientierungskurse des ÖIF. Der gewaltfreie Umgang mit Kindern wurde in den Befragungen als neuer Lerninhalt genannt. Manche wollten das Gelernte in ihre Familien mitnehmen, bei anderen blieben konkrete Fragen offen. Die Evaluatoren regen deshalb zusätzlich ein freiwilliges Modul „Erziehung und Gewaltfreiheit“ an.