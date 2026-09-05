Strafen für Lenker durch Chaos bei Kurzparkzonen

Ganz Wien ist seit mehr als viereinhalb Jahren eine flächendeckende Kurzparkzone. Doch in den Bezirken und sogar in einzelnen Straßen gibt es Ausnahmen und eine verkürzte Parkdauer, kritisiert FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik. (Bild: Krone KREATIV/FPÖ Wien, Peter Tomschi)