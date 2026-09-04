So lukrativ ist der ÖFB-Cup für Austria Salzburg

Am Samstag buhlt Austria Salzburg gegen die Vienna um den Einzug ins Achtelfinale des ÖFB-Cups. Die Violetten dürfen sich dann auf einen Top-Gegner aus der Bundesliga freuen. Bei einem Heimspiel dürften die Violetten auch wieder mit Einnahmen rechnen. Doch wie lukrativ ist der nationale Pokalwettbewerb für die Maxglaner wirklich?
„Mal schauen, ob wir solch‘ einen Spieler dann finanzieren können“, war während einer Transferphase immer wieder von Vereinsseite bei Austria Salzburg zu hören. Die Violetten mauserten sich in der zweiten Liga zwar auf und neben dem Platz zu einem stabilen Klub, müssen auf der Ausgabenseite allerdings dennoch jeden einzelnen Euro wohlüberlegt einsetzen.
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