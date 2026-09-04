So lukrativ ist der ÖFB-Cup für Austria Salzburg

„Mal schauen, ob wir solch‘ einen Spieler dann finanzieren können“, war während einer Transferphase immer wieder von Vereinsseite bei Austria Salzburg zu hören. Die Violetten mauserten sich in der zweiten Liga zwar auf und neben dem Platz zu einem stabilen Klub, müssen auf der Ausgabenseite allerdings dennoch jeden einzelnen Euro wohlüberlegt einsetzen.