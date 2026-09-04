Nach historischer Saison: „Top 4 sind wieder Ziel“

Ein starker Herbst – mit dem Höhepunkt des Winterkönigs – war in der Vorsaison die Basis für Platz drei der Ferlacher Handballer. Damit qualifizierte man sich auch für den Europacup. Am Samstag legen Neo-Spielertrainer Patrik Leban und Co. daheim gegen Linz in der HLA los.
Vereinsgeschichte geschrieben haben die Ferlacher Handballer in der Vorsaison. Als Dritter qualifizierte man sich ja zum erst zweiten Mal überhaupt für den Europacup.
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