Chaos-Klub schrieb beim Untergang Geschichte

Mit einem 0:7 bei Bundesligist Altach endete die sportliche Mission des Bischofshofen Sportklub 1933 am Freitagabend schon nach dem zweiten Saisonspiel. Der Chaos-Klub schrieb zum Abschied aber Geschichte. Gleich zwei Hobby-Kicker trugen sich in die Annalen des ÖFB-Cups ein.
Wer gedacht hat, es geht nicht mehr kurioser, hat die Rechnung ohne den Bischofshofen Sportklub 1933 gemacht. Für den letzten Auftritt der Saison im ÖFB-Cup bei Altach tanzte der Chaos-Klub mit dem letzten Aufgebot an. Auf der Bank saßen dabei ein KI-Experte, ein Salzburger Privatradio-Unternehmer und ein Vorarlberger, die der BSK kurzfristig noch „verpflichtet“ hatte.
Auch Enkelsohn des Obmanns kam zum Einsatz
Das Spiel gegen den Bundesligisten war wenig überraschend schnell erledigt. Schon zur Pause hatten die Hausherren mit 5:0 geführt. Nachdem Trainer Sean Caldwell erst Jaydon Reiter – Sohn von Ex-Judoka Patrick und Enkelsohn von Obmann Josef – zu dessen Debüt im ÖFB-Cup verhalf, war der Ire auch noch an einem geschichtsträchtigen Moment beteiligt.
Kurz vor der 80. Minute wechselte Caldwell nämlich noch den bereits angesprochenen Privatradio-Besitzer und den Lokalmatadoren ein. Bei Erstgenanntem handelt es sich um den Salzburger Stefan Prähauser (55), bei Zweitgenanntem um den 62-jährigen Walter Weiss, der in den 1980er-Jahren für den FC Götzis auflief. Beide schrieben Geschichte. Weiss avancierte mit seinen Einsatzminuten zum ältesten Spieler der Cup-Historie, Prähauser belegt im Allzeit-Ranking ab sofort den zweiten Platz.
An der hohen Niederlage zum Abschied konnten beide freilich nichts ändern. Die Altacher setzten sich am Ende mit 7:0 durch. Zumindest trug sich der Chaos-Klub aber mit dem Altersrekord für immer in die Annalen des heimischen Cup-Bewerbs ein.
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