Chaos-Klub schrieb beim Untergang Geschichte

Wer gedacht hat, es geht nicht mehr kurioser, hat die Rechnung ohne den Bischofshofen Sportklub 1933 gemacht. Für den letzten Auftritt der Saison im ÖFB-Cup bei Altach tanzte der Chaos-Klub mit dem letzten Aufgebot an. Auf der Bank saßen dabei ein KI-Experte, ein Salzburger Privatradio-Unternehmer und ein Vorarlberger, die der BSK kurzfristig noch „verpflichtet“ hatte.