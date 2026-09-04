Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Debütsieg für Schwarzach, Torgala in Derby & Puch

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2026 22:30
Branko Bozic (li.) gelang ein Dreierpack für Schwarzach
Branko Bozic (li.) gelang ein Dreierpack für Schwarzach(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Der Auftakt der sechsten Runde der Salzburger Liga bot alles, was das Herz begehrt. Am äuffälligsten: Das punktlose Schlusslicht Schwarzach feierte in Überzahl gegen Berndorf den ersten Sieg. In Henndorf fielen gleich zehn Treffer, derweil schenkte Puch Aufsteiger Seekirchen Juniors einen Sechserpack ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vorne blieb dank des späten Bürmoos-Siegs in Eugendorf (siehe Bericht zum Fan.at-Spiel der Runde in der Linkbox unten) alles unverändert. Das lag auch daran, dass sich Straßwalchen beim Derby in Henndorf von seiner besten Seite präsentierte. Schon zur Pause führte das Team von Coach Maxl Scharrer mit 4:0. „Mit den Wechseln ist dann Qualität verloren gegangen. Auf die beste erste Hälfte bislang folgte dann mitunter eine der schlechtesten. Nicht zuletzt ein Doppelpack in knapp 40 Sekunden hielt den Schaden für die Heimischen am Ende in Grenzen – 4:6. Stark: Der junge Benjamin Lugstein wurde abermals ins kalte Wasser geworfen, bedankte sich bei Scharrer mit einem Dreierpack. Henndorf-Coach Thomas Höltschl nahm zur Kenntnis: „Vor der Pause waren sie eine Klasse besser. Ich habe dem Team gesagt, dass wir da gemeinsam erhobenen Hauptes rausgehen werden und so sah es dann aus.“

Zitat Icon

Auf die beste erste Halbzeit folgte die mitunter bislang schlechteste. Dabei war es 70 Minuten überragend.

Straßwalchen-Coach Maxl Scharrer musste sich am Ende ärgern.

Gleich sechs Tore gelangen indes Puch gegen Aufsteiger Seekirchen Juniors. „Sie sind aggressiv, gehen hoch drauf und wollen spielen. Es liegt uns, wenn wir ihr Pressing überspielen können“, sah es Trainer Daniel Buhacek. Sorda trug sich doppelt in die Schützenliste ein, Nussbaumer ebenso. Die Jung-Wallerseer zahlten erstmals Lehrgeld in der neuen Liga, Puch bleibt am Vorderfeld dran.

Lesen Sie auch:
Michael Switil (li.) Philip Kirchtag und Bürmoos mussten hart arbeiten.
FAN.AT-SPIEL DER RUNDE
Ein Zauber-Heber ließ Leader Bürmoos jubeln
04.09.2026
Ältester Cup-Kicker
Chaos-Klub schrieb beim Untergang Geschichte
04.09.2026
Salzburger Liga
In Schwarzach wird nur „ein Brief aufgegeben“
04.09.2026

Erstmals jubeln konnte indes Schwarzach. Den Pongauern spielte Torraub-Rot für Gratzl nach einer halben Stunde in die Karten. Ein Dreierpack von Bozic, der erstmals in der Saison traf, führte die Gastgeber auf die Siegerstraße. „Wir konnten den Sack nie zumachen, deshalb war immer was drin für sie. Gottseidank haben wir das jetzt drüber gebracht“, fand Trainer Mario Krimbacher. Berndorf-Sportchef Werner Baier meinte: „Es war nicht unser Spiel heute. Wenn wir am Ende zwei, drei Tore mehr kassieren, können wir uns auch nicht beschweren.“ Immerhin zweimal kam man ins Spiel zurück. Wirklich ärgerlich war nur der Handelfmeter zum 1:2 aus Gästesicht. „Die Hand war angelegt. Dann fragt unser Spieler den Schiedsrichter, ob es ihn nicht freut, und er sagt, dass er eh nicht gerne hier wäre“, war Baier baff.

Startelf-Comeback freute mehr als Sieg
Ebenfalls einen knappen Sieg feierte der SAK im Stadt-Derby gegen ATSV. Das Goldtor fiel in die Kategorie sehenswert. Eine schnelle Kombination fand den Weg hoch auf den Flügel. Die folgende Rabona-Flanke verwertete Leibetseder, indem er allein im Zentrum aus der Drehung den Keeper umkurvte und einschob. Euphorie kam aber keine auf. „Wir hatten ja viele Situationen vor dem Tor. Pflicht erledigt, Hauptsache drei Punkte“, resümierte Obmann Walter Larionows. Ein Punkt stach dann doch ins Auge: Der allgemein als große Verstärkung empfundene Schuster feierte nach längerer Verletzungspause ein geglücktes Startelf-Comeback.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2026 22:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
173.507 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
114.166 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
98.475 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1396 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1335 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1273 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Salzburger Liga
Debütsieg für Schwarzach, Torgala in Derby & Puch
FAN.AT-SPIEL DER RUNDE
Ein Zauber-Heber ließ Leader Bürmoos jubeln
Hauchdünner Heimsieg
Nordliga-Derby durch Tormann-Foul entschieden
Ältester Cup-Kicker
Chaos-Klub schrieb beim Untergang Geschichte
Sport Tv Logo
„Reich wirst du nicht“
So lukrativ ist der ÖFB-Cup für Austria Salzburg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf