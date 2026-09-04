Debütsieg für Schwarzach, Torgala in Derby & Puch

Vorne blieb dank des späten Bürmoos-Siegs in Eugendorf (siehe Bericht zum Fan.at-Spiel der Runde in der Linkbox unten) alles unverändert. Das lag auch daran, dass sich Straßwalchen beim Derby in Henndorf von seiner besten Seite präsentierte. Schon zur Pause führte das Team von Coach Maxl Scharrer mit 4:0. „Mit den Wechseln ist dann Qualität verloren gegangen. Auf die beste erste Hälfte bislang folgte dann mitunter eine der schlechtesten. Nicht zuletzt ein Doppelpack in knapp 40 Sekunden hielt den Schaden für die Heimischen am Ende in Grenzen – 4:6. Stark: Der junge Benjamin Lugstein wurde abermals ins kalte Wasser geworfen, bedankte sich bei Scharrer mit einem Dreierpack. Henndorf-Coach Thomas Höltschl nahm zur Kenntnis: „Vor der Pause waren sie eine Klasse besser. Ich habe dem Team gesagt, dass wir da gemeinsam erhobenen Hauptes rausgehen werden und so sah es dann aus.“