Er zittert im Titelkampf absichtlich wie ein Hund

Auch Dank spezieller Entspannungsübung hat Michael Sandner Nerven aus Stahl – was dem Oberösterreicher allen voran im Titelkampf in der Motocross-Staatsmeisterschaft helfen soll. Seine Ängste konnte er damit bereits bezwingen.
Bei einem Ruhepuls von rund 38 Schlägen pro Minute ist es fast kein Wunder, dass Michael Sandner vor der vorletzten Motocross-Staatsmeisterschaftsstation am Sonntag in Oberdorf mit Blickrichtung Titel in der MX Open ganz cool sagt: „Ich bin ganz gelassen, ich habe mir einen guten Vorsprung rausgefahren und fahre einfach meine Rennen runter!“
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