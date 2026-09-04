Er zittert im Titelkampf absichtlich wie ein Hund

Bei einem Ruhepuls von rund 38 Schlägen pro Minute ist es fast kein Wunder, dass Michael Sandner vor der vorletzten Motocross-Staatsmeisterschaftsstation am Sonntag in Oberdorf mit Blickrichtung Titel in der MX Open ganz cool sagt: „Ich bin ganz gelassen, ich habe mir einen guten Vorsprung rausgefahren und fahre einfach meine Rennen runter!“