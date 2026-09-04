Nach Todesfahrt: Pfarrer fordert wieder Freispruch

Verteidiger forderte wieder Freispruch

Über seinen Verteidiger forderte der in Tirol tätige Priester – wie auch schon in den Vorinstanzen – weiterhin einen Freispruch. Einerseits griff der Anwalt des Geistlichen die Erkenntnisse des Gutachters an, andererseits äußerte er Zweifel zu den Zusprüchen für die drei Angehörigen, die laut ihm „näher hinterfragt werden“ müssen. Reue oder gar eine Entschuldigung war vom Pfarrer auch in seinen Schlussworten nichts zu hören.