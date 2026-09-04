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FAN.AT-SPIEL DER RUNDE

Ein Zauber-Heber ließ Leader Bürmoos jubeln

Sport
04.09.2026 22:01
Michael Switil (li.) Philip Kirchtag und Bürmoos mussten hart arbeiten.
Michael Switil (li.) Philip Kirchtag und Bürmoos mussten hart arbeiten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Das fan.at-Spiel der Runde hielt, was es versprach! Salzburger Liga-Tabellenführer Bürmoos musste beim noch sieglosen Eugendorf lange kämpfen und durfte erst spät über den nächsten Dreier jubeln. Dabei machten sich die Flachgauer das Leben selbst schwer – und brachten den Leader dennoch gehörig ins Wanken.

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Das Fan.at-Spiel der Runde hatte es in sich! Tabellenführer Bürmoos musste bei Eugendorf lange zittern, setzte sich am Ende aber knapp mit 1:0 durch. Bitter für die Flachgauer: Selbst in Unterzahl hatten sie mehrmals die große Chance auf den Führungstreffer.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase wurden die Gäste stärker, die beste Möglichkeit vor der Pause blieb aber ungenutzt. Nach Seitenwechsel kam der Knackpunkt: Philipp Teufl sah in der 56. Minute Gelb-Rot. Doch statt Bürmoos drückte in der Schlussphase plötzlich Eugendorf. Die Hausherren ließen gleich mehrere Hochkaräter liegen. „Wenn man gegen den Tabellenführer etwas mitnehmen will, muss man eine dieser Chancen halt machen“, haderte Trainer Florian Königseder.

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Das rächte sich bitter! Josef Urban schlug in der 82. Minute für den Tabellenführer zu und überhob Eugendorf-Keeper Benjamin Morawitz sehenswert von außerhalb des Strafraums zum 1:0. „Der war so gewollt“, meinte Bürmoos-Trainer Valentino Jovic mit einem Augenzwinkern. Entschieden war die Partie damit aber noch lange nicht. Eugendorf warf alles nach vorne und hatte selbst in der Nachspielzeit noch Riesenchancen auf den Ausgleich. „In der Schlussphase haben wir ein paar Geschenke verteilt. Wenn wir da den Ausgleich kassiert hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, gestand Jovic.

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