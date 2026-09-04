Ein Zauber-Heber ließ Leader Bürmoos jubeln

Das rächte sich bitter! Josef Urban schlug in der 82. Minute für den Tabellenführer zu und überhob Eugendorf-Keeper Benjamin Morawitz sehenswert von außerhalb des Strafraums zum 1:0. „Der war so gewollt“, meinte Bürmoos-Trainer Valentino Jovic mit einem Augenzwinkern. Entschieden war die Partie damit aber noch lange nicht. Eugendorf warf alles nach vorne und hatte selbst in der Nachspielzeit noch Riesenchancen auf den Ausgleich. „In der Schlussphase haben wir ein paar Geschenke verteilt. Wenn wir da den Ausgleich kassiert hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, gestand Jovic.