Feuerwehr-Alarm wegen vereister Sauerstoffflasche

Gasalarm in Henndorf am Wallersee! Am späten Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einer Wohnung aus, bei der es beim Umfüllen von Sauerstoff in das Gerät eines Patienten zu einem Unfall kam. Die Flasche vereiste und blies den Sauerstoff unkontrolliert nach draußen.
Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr um 22.38 Uhr – und rückte mit 30 Einsatzkräften zur betroffenen Wohnung aus. Dort wurde das Flüssigsauerstoffgerät ins Freie gebracht und kontrolliert entleert.
Im Anschluss musste noch die Wohnung belüftet werden. Um zu garantieren, dass ein Betreten wieder sicher ist, wurde auch das Gefahrengutfahrzeug aus dem Flachgau angefordert. Dieses stellte ein Sauerstoff-Messgerät zur Verfügung.
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