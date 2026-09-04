Feuerwehr-Alarm wegen vereister Sauerstoffflasche

Gasalarm in Henndorf am Wallersee! Am späten Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einer Wohnung aus, bei der es beim Umfüllen von Sauerstoff in das Gerät eines Patienten zu einem Unfall kam. Die Flasche vereiste und blies den Sauerstoff unkontrolliert nach draußen.