Nach Unfall ergab der Alkotest satte 1,54 Promille

Zwei Verkehrsfälle beschäftigten am Donnerstag die Polizei in Salzburg. In Bergheim wurde nach einem Unfall mit einem Moped ein Alkotest mit 1,54 Promille festgestellt. In Nonntal verlief der Drogentest eines Pkw-Lenkers positiv...
Ein Unfall und eine Kontrolle endeten am Donnerstag mit Anzeigen. Am späten Nachmittag stießen im Bergheimer Ortsteil Siggerwiesen ein Pkw und ein Moped zusammen. Beim 56-jährigen Mopedlenker aus dem Flachgau ergab der Alkotest 1,54 Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird mehrfach angezeigt.
Am Abend kontrollierten Beamte im Salzburger Stadtteil Nonntal einen 23-jährigen Pkw-Lenker. Bei ihm verlief ein Drogentest positiv. Der Führerschein wurde abgenommen, auch in diesem Fall folgt eine Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.