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Auch kein Führerschein

Nach Unfall ergab der Alkotest satte 1,54 Promille

Salzburg
04.09.2026 22:00
Statt 0,00 Promille standen 1,54 Promille (Symbolbild)
Statt 0,00 Promille standen 1,54 Promille (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei Verkehrsfälle beschäftigten am Donnerstag die Polizei in Salzburg. In Bergheim wurde nach einem Unfall mit einem Moped ein Alkotest mit 1,54 Promille festgestellt. In Nonntal verlief der Drogentest eines Pkw-Lenkers positiv...

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Ein Unfall und eine Kontrolle endeten am Donnerstag mit Anzeigen. Am späten Nachmittag stießen im Bergheimer Ortsteil Siggerwiesen ein Pkw und ein Moped zusammen. Beim 56-jährigen Mopedlenker aus dem Flachgau ergab der Alkotest 1,54 Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird mehrfach angezeigt.

Am Abend kontrollierten Beamte im Salzburger Stadtteil Nonntal einen 23-jährigen Pkw-Lenker. Bei ihm verlief ein Drogentest positiv. Der Führerschein wurde abgenommen, auch in diesem Fall folgt eine Anzeige.

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