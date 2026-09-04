Nach Unfall ergab der Alkotest satte 1,54 Promille

Ein Unfall und eine Kontrolle endeten am Donnerstag mit Anzeigen. Am späten Nachmittag stießen im Bergheimer Ortsteil Siggerwiesen ein Pkw und ein Moped zusammen. Beim 56-jährigen Mopedlenker aus dem Flachgau ergab der Alkotest 1,54 Promille. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird mehrfach angezeigt.