Salzburg plant 2027 gleich mehrere Altstadt-Feste

Nach zwei Jahren in Folge soll das große Stadtfest in Salzburg alle zwei Jahre stattfinden. Dabei bleibt es auch. Trotzdem muss auch im kommenden Jahr nicht komplett auf Party verzichtet werden! Anstatt einer großen Feier plant die Stadt Salzburg 2027 viele kleine Partys in der Altstadt.
Fix geplant sind das Fest am Kajetanerplatz am 18. und 19. Juni sowie ein Gassen- und Straßenfest rund um die Linzergasse am 2. und 3. Juli 2027. Der Verein Rechte Altstadt ist dazu noch mit den Betrieben der angrenzenden Gassen und Straßen im Gespräch – wie die Stadt nun mitteilte.
Damit sollen über das ganze Jahr verteilt viele Orte der Begegnung geschaffen werden. 2028 kehrt dann das große Stadtfest zurück auf die Staatsbrücke.
Vor allem Altstadtbewohner freuten sich eigentlich auf ein Jahr Pause. Sie fühlten sich in der Vergangenheit oft schlecht und zu kurzfristig über die zahlreichen Veranstaltungen – die für sie mit Stauchaos und Parkplatzproblemen einhergehen – informiert. Ob die Kommunikation seitens der Stadt für 2027 nachgebessert wird, bleibt abzuwarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.