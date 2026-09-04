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Statt großem Stadtfest

Salzburg plant 2027 gleich mehrere Altstadt-Feste

Salzburg
04.09.2026 17:00
2026 mussten die Stadtfest-Besucher eine Hitzewelle ertragen.
2026 mussten die Stadtfest-Besucher eine Hitzewelle ertragen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach zwei Jahren in Folge soll das große Stadtfest in Salzburg alle zwei Jahre stattfinden. Dabei bleibt es auch. Trotzdem muss auch im kommenden Jahr nicht komplett auf Party verzichtet werden! Anstatt einer großen Feier plant die Stadt Salzburg 2027 viele kleine Partys in der Altstadt.

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Fix geplant sind das Fest am Kajetanerplatz am 18. und 19. Juni sowie ein Gassen- und Straßenfest rund um die Linzergasse am 2. und 3. Juli 2027. Der Verein Rechte Altstadt ist dazu noch mit den Betrieben der angrenzenden Gassen und Straßen im Gespräch – wie die Stadt nun mitteilte.

Damit sollen über das ganze Jahr verteilt viele Orte der Begegnung geschaffen werden. 2028 kehrt dann das große Stadtfest zurück auf die Staatsbrücke. 

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Vor allem Altstadtbewohner freuten sich eigentlich auf ein Jahr Pause. Sie fühlten sich in der Vergangenheit oft schlecht und zu kurzfristig über die zahlreichen Veranstaltungen – die für sie mit Stauchaos und Parkplatzproblemen einhergehen – informiert. Ob die Kommunikation seitens der Stadt für 2027 nachgebessert wird, bleibt abzuwarten. 

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