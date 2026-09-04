Nach heftigem Check: Neo-Eisbulle fällt aus

Red Bull Salzburg unterlag am Donnerstag zum Auftakt in die Champions Hockey League gegen die Kölner Haie mit 2:5. Die Mozartstädter verloren dabei auch einen Verteidiger. Der Neuzugang musste nach einem harten Check nach nur sechs Minuten in die Kabine.
2:5-Niederlage, null Punkte und einen Verteidiger verloren! Den Heim-Auftakt hatten sich die Eisbullen sicherlich auch ganz anders vorgestellt. In einer harten Partie musste Abwehrspieler Wyatt Kalynuk vorzeitig in die Kabine. Der Neuzugang kassierte in der sechsten Minute einen heftigen Check von Kölns Patrick Russell und konnte nicht mehr weiterspielen.
Wyatt Kalynuk fehlt Red Bull Salzburg auf unbestimmte Zeit
Nach der Partie sprach Bullen-Cheftrainer Alan Letang noch von einer „Vorsichtsmaßnahme“. Am Freitag bestätigte der Klub einen „Ausfall auf unbestimmte Zeit“. Welche Verletzung sich der 29-jährige Kanadier genau zuzog, wollten die Bulls wie gewohnt nicht verraten. Es soll sich allerdings um eine Verletzung am Oberkörper handeln.
Neben Florian Baltram und Fabian Baumann fehlen den Salzburgern damit am Samstag gegen Liberec gleich drei Stammspieler. Dennoch ist man positiv gestimmt, die ersten Europacup-Früchte zu ernten. „Wir haben uns die Details aus dem Spiel gegen Köln angeschaut, an denen es gefehlt hat und sind gut gestimmt für das Spiel gegen Liberec. Wir erwarten hartes und schnelles Eishockey, wie man es von den Tschechen gewohnt ist. Aber wir sind gut vorbereitet und wollen den ersten Sieg holen“, sagte Stürmer Luca Auer.
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