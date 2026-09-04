Nach heftigem Check: Neo-Eisbulle fällt aus

Neben Florian Baltram und Fabian Baumann fehlen den Salzburgern damit am Samstag gegen Liberec gleich drei Stammspieler. Dennoch ist man positiv gestimmt, die ersten Europacup-Früchte zu ernten. „Wir haben uns die Details aus dem Spiel gegen Köln angeschaut, an denen es gefehlt hat und sind gut gestimmt für das Spiel gegen Liberec. Wir erwarten hartes und schnelles Eishockey, wie man es von den Tschechen gewohnt ist. Aber wir sind gut vorbereitet und wollen den ersten Sieg holen“, sagte Stürmer Luca Auer.