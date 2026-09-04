Nordliga-Derby durch Tormann-Foul entschieden

Kuchl verliert – Aufatmen im Pinzgau

Während sich Kuchl daheim Gurten mit 0:1 geschlagen geben musste, wurde am Steinernen Meer erstmals aufgeatmet. Der FC Pinzgau feierte unter Neo-Cheftrainer Thomas Eder den ersten Saisonsieg. Gegen die Amateure von Bundesliga-Klub Ried sicherten sich die Saalfeldener einen 2:0-Erfolg. Kapitän Philipp Zehentmayr (28.) – traf aus rund 50 Metern aus der eigenen Hälfte – und Joey Zottl (50.) brachten die Gastgeber gegen die Innviertler auf die Siegerstraße. „Wir haben ja zuletzt nie eine Packung bekommen. Aber Fußball ist eben Ergebnissport und deshalb tut es richtig gut“, sagte Torschütze Zottl, der seinen eigenen Treffer als „Genugtuung“ beschrieb.