Ist dieses Salzburger Team Stadionbesuch wert?

Rapid 5:1 bezwungen, in dieser Saison noch ungeschlagen und dank der 12.153 Zuseher im Stadion eine gute Atmosphäre erlebt. Also alles eitel Wonne bei den Bullen? Zwar sprechen die Ergebnisse eine klare Sprache, sehr vieles entwickelt sich in die richtige Richtung. Jedoch geht spielerisch, was den Unterhaltungswert angeht, deutlich mehr. Denn nach der bärenstarken Anfangsphase sowohl gegen Austria als auch Rapid schaltete die Elf von Danny Röhl in den Verwaltungsmodus, schob den Ball hin und her. Bei einem Spielstand von 3:0 aus pragmatischer Sicht mehr als nachvollziehbar, doch reicht dem nach Unterhaltung lechzenden Publikum in Salzburg eine gute halbe Stunde Vollgas-Fußball? Gerade nach einem so guten Beginn hätte es sich angeboten, das Tempo hoch zu halten, den Fans nach drei schwierigen Jahren noch viel mehr Tore zu schenken. Die Qualität dazu hat die neu formierte Mannschaft auf jeden Fall, den Anspruch sollte sie auch haben.