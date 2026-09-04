Baustelle startet zu Schulstart auf Pendlerstrecke

Ab 14. September ist die B168, die Mittersiller Straße, im Bereich Walchen (Piesendorf) von Montag bis Freitag nur einspurig befahrbar. Der Fahrbahnbelag wird in vier Etappen komplett erneuert.
Rund 582.000 Euro investiert das Land Salzburg in die Bauarbeiten. Voraussichtlich fünf Wochen werden die Arbeiten in Anspruch nehmen.
Während der Arbeiten werden laut der Landesstraßenverwaltung rund 8.500 Quadratmeter Straßenbelag erneuert – das ist etwas mehr als ein Fußballfeld.
Für Prendler bedeutet das eine Geduldsprobe: Denn ab Montag, dem 14. September, bis Freitag, dem 16. Oktober, ist die Straße werktags nur einspurig passierbar. Die Bushaltestellen „Friedensbach“ werden für die Dauer der Bauarbeiten verlegt.
Zum Schulbeginn am 14. September bleibt der Abschnitt bis 8.30 Uhr zweispurig befahrbar.
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