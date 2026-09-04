Schulbibliothek angezündet: 300.000 Euro Schaden

Das Feuer am 11. Mai hat gerade in Hallein für Aufregung gesorgt: Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr, rückte die Feuerwehr aus. Aus dem Schulgebäude waren kleinere Explosionen zu vernehmen – für etliche Schüler entfiel der Unterricht. Zehn Tage konnte kein Präsenzunterricht stattfinden – die Schüler mussten in das Homeschooling wechseln. Ermittler konnten zwei Jugendliche ausforschen: Dabei gilt eine Schülerin des Gymnasiums, eine 16-Jährige, als Haupttäterin. Unterstützt wurde sie von einem Lehrling (17).