So bewertet WAC-Coach Silberberger die Transfers

Seit Donnerstag sind die Transferbalken (zumindest für Zugänge) in Österreich unten. Und beim WAC gab’s nach dem Abstiegskampf der Vorsaison einen großen Umbruch: Zwölf Zugänge, zwölf Abgänge. „Ich bin zufrieden! Wir haben einige erfahrene Spieler wie Behounek, Fitz oder Vrioni geholt. Das waren drei Ausrufezeichen zu Beginn und am Ende der Transferphase. Und dazu konnten wir viele talentierte Jungs wie Verhounig, Schabauer, Schwarz oder Kitz verpflichten“, meint Trainer Thomas Silberberger. „Ich würde unserem Transferfenster die Note zwei geben. Abzüge gibt es, weil der Kader derzeit etwas groß ist – aber noch können wir Abnehmer in einigen Ligen finden.“