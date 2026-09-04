So bewertet WAC-Coach Silberberger die Transfers

Transferende in der Bundesliga! Und beim WAC blieben in diesem Sommer nur wenige Steine auf den anderen. Zwölf Spieler gingen, dafür gab‘s auch zwölf Neue. Trainer Thomas Silberberger ist zufrieden: „Meine Wünsche wurden mir erfüllt. Derzeit ist der Kader aber noch zu groß.“ Das Cupspiel am Sonntag in Parndorf wird ernst genommen: „Es gibt keine Experimente!“
Seit Donnerstag sind die Transferbalken (zumindest für Zugänge) in Österreich unten. Und beim WAC gab’s nach dem Abstiegskampf der Vorsaison einen großen Umbruch: Zwölf Zugänge, zwölf Abgänge. „Ich bin zufrieden! Wir haben einige erfahrene Spieler wie Behounek, Fitz oder Vrioni geholt. Das waren drei Ausrufezeichen zu Beginn und am Ende der Transferphase. Und dazu konnten wir viele talentierte Jungs wie Verhounig, Schabauer, Schwarz oder Kitz verpflichten“, meint Trainer Thomas Silberberger. „Ich würde unserem Transferfenster die Note zwei geben. Abzüge gibt es, weil der Kader derzeit etwas groß ist – aber noch können wir Abnehmer in einigen Ligen finden.“
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