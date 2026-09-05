Kein Wasser: So wird Raststation am Leben gehalten

Wasser-Notstand an der A10: Mit einer außergewöhnlichen Situation kämpft derzeit die stark frequentierte Raststation bei Eisentratten. Dort, wo täglich zahlreiche Reisende haltmachen und die Unternehmen OMV und Rosehill ihre Betriebe führen, führen die Versorgungsquellen kaum mehr Wasser. Die anhaltende Trockenheit verschärft dabei ein Problem, das seit Jahrzehnten besteht – und bringt die Betreiber an ihre Grenzen.