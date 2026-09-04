Das „Einwurf-Monster“ ist Sturms neuer Riese

Sturm geht Samstag (15.30) als klarer Favorit ins Cup-Derby gegen Zweitliga-Aufsteiger Voitsberg. Bei den Grazern stehen Otar Kiteishvili und Filip Rozga vor dem Comeback. Southampton-Leihspieler Joshua Quarshie soll den gesperrten Abwehrchef Albert Vallci ersetzen. Der Hüne aus dem Ruhrpott überragt alle bei den Grazern.
Ausgerechnet gegen Voitsberg fehlt Albert Vallci. Der Abwehrchef, der in Voitsberg geboren wurde, sitzt seine Rote Karte aus dem Rapid-Match ab. Sein Startelf-Debüt könnte Samstag indes Joshua Quarshie feiern. Der Leihspieler aus Southampton ist ein richtiger Schrank. Mit 1,97 Meter überragt er alle bei Sturm. Trotz hünenhafter Statur ist der Innenverteidiger auch noch sehr schnell.
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