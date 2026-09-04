Das „Einwurf-Monster“ ist Sturms neuer Riese

Ausgerechnet gegen Voitsberg fehlt Albert Vallci. Der Abwehrchef, der in Voitsberg geboren wurde, sitzt seine Rote Karte aus dem Rapid-Match ab. Sein Startelf-Debüt könnte Samstag indes Joshua Quarshie feiern. Der Leihspieler aus Southampton ist ein richtiger Schrank. Mit 1,97 Meter überragt er alle bei Sturm. Trotz hünenhafter Statur ist der Innenverteidiger auch noch sehr schnell.