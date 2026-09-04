Geld spielt auch bei Frauen-Transfers eine Rolle

Red Bull Salzburg verstärkte sich im Sommer gut

Doch wie in allen anderen Bereichen entwickelt sich auch in diesen Belangen der Frauen- hin zum Männerfußball. „Die besseren Spielerinnen haben alle Beraterinnen“, bestätigt Salzburgs Frauenboss Bernd Winkler. „Was die Geldbeträge betrifft, ist es humaner, aber man versucht natürlich auch hier einen Markt zu kreieren“, weiß der 47-Jährige. Auch Gründe für Transfers sind bei den Frauen teilweise noch andere. Denn weil sehr viele rot-weiß-rote Spielerinnen nebenbei einem Job oder einem Studium nachgehen, muss man sich einen Wechsel gut überlegen. So verließ Torfrau Lara Ritter Salzburg etwa, weil sie in Graz Medizin zu studieren beginnt. Vina Crnoja wollte sich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren und wechselte für das Profi-Dasein in die Türkei.