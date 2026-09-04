In Schwarzach wird nur „ein Brief aufgegeben“

Kaum zu glauben, aber doch. Die Konkurrenz traute Eugendorf vor Saisonbeginn einen Spitzenplatz zu. Nach fünf Spielen hält die Truppe von Coach Florian Königseder aber erst bei drei Remis. „Kleinigkeiten werden sofort bestraft“, weiß der Betreuer, dass viel Arbeit wartet. Dass heute (im Fan.at-Spiel der Runde, Livestream ab 19) zum Start der sechsten Runde Bürmoos kommt, sieht er nicht als Nachteil. „Vielleicht geht da der Knopf auf. Favorit sind im Moment vom Tabellenstand her ja eh alle gegen uns.“