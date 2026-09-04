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Salzburger Liga

In Schwarzach wird nur „ein Brief aufgegeben“

Salzburg
04.09.2026 12:00
Schwarzach-Trainer und -Sportchef Mario Krimbacher
Schwarzach-Trainer und -Sportchef Mario Krimbacher(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Nach Fehlstart in der Salzburger Liga lechzen punktlose Schwarzacher und enttäuschende Eugendorfer nach Erfolgen. Auf beiden Seiten geben sich die Trainer aber zuversichtlich.

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Kaum zu glauben, aber doch. Die Konkurrenz traute Eugendorf vor Saisonbeginn einen Spitzenplatz zu. Nach fünf Spielen hält die Truppe von Coach Florian Königseder aber erst bei drei Remis. „Kleinigkeiten werden sofort bestraft“, weiß der Betreuer, dass viel Arbeit wartet. Dass heute (im Fan.at-Spiel der Runde, Livestream ab 19) zum Start der sechsten Runde Bürmoos kommt, sieht er nicht als Nachteil. „Vielleicht geht da der Knopf auf. Favorit sind im Moment vom Tabellenstand her ja eh alle gegen uns.“

Abwehrmann ist bester Scorer
Dafür muss aber die Abwehr halten. Trotz zehn Goals ist Abwehrmann Vucur mit zwei Treffern der beste Scorer. Neun verschiedene Schützen sprechen für die Vielseitigkeit, doch 15 Gegentore sind eben der zweitschlechteste Wert.

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Ebensoviele Male holte das punktlose Schlusslicht Schwarzach den Ball aus dem Netz. Trainer Mario Krimbacher weiß: „Im Rausspielen sind wir zu unpräzise. Die Jungs sind verunsichert.“ Und stellt sich schützend vors Team: „Was soll denn passieren? Vom Budget sind wir Außenseiter in der Liga. Aber aufgegeben wird nur ein Brief – auch wenn wir siebenmal verlieren!“ Eingeplant ist das gegen den stark gestarteten Aufsteiger Berndorf (19) aber nicht.

Nur ein Schütze bislang
„Irgendwann kehrt das Glück zu uns zurück“, ist Krimbacher überzeugt. Ein neuer Schütze wäre zudem gut. Die beiden einzigen Goals bislang erzielte Elmauthaler. Positiv für die Breite: Die zuletzt verletzten Gaßner und Wielandner sind auf bestem Weg zurück.

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