In Schwarzach wird nur „ein Brief aufgegeben“

Nach Fehlstart in der Salzburger Liga lechzen punktlose Schwarzacher und enttäuschende Eugendorfer nach Erfolgen. Auf beiden Seiten geben sich die Trainer aber zuversichtlich.
Kaum zu glauben, aber doch. Die Konkurrenz traute Eugendorf vor Saisonbeginn einen Spitzenplatz zu. Nach fünf Spielen hält die Truppe von Coach Florian Königseder aber erst bei drei Remis. „Kleinigkeiten werden sofort bestraft“, weiß der Betreuer, dass viel Arbeit wartet. Dass heute (im Fan.at-Spiel der Runde, Livestream ab 19) zum Start der sechsten Runde Bürmoos kommt, sieht er nicht als Nachteil. „Vielleicht geht da der Knopf auf. Favorit sind im Moment vom Tabellenstand her ja eh alle gegen uns.“
Abwehrmann ist bester Scorer
Dafür muss aber die Abwehr halten. Trotz zehn Goals ist Abwehrmann Vucur mit zwei Treffern der beste Scorer. Neun verschiedene Schützen sprechen für die Vielseitigkeit, doch 15 Gegentore sind eben der zweitschlechteste Wert.
Ebensoviele Male holte das punktlose Schlusslicht Schwarzach den Ball aus dem Netz. Trainer Mario Krimbacher weiß: „Im Rausspielen sind wir zu unpräzise. Die Jungs sind verunsichert.“ Und stellt sich schützend vors Team: „Was soll denn passieren? Vom Budget sind wir Außenseiter in der Liga. Aber aufgegeben wird nur ein Brief – auch wenn wir siebenmal verlieren!“ Eingeplant ist das gegen den stark gestarteten Aufsteiger Berndorf (19) aber nicht.
Nur ein Schütze bislang
„Irgendwann kehrt das Glück zu uns zurück“, ist Krimbacher überzeugt. Ein neuer Schütze wäre zudem gut. Die beiden einzigen Goals bislang erzielte Elmauthaler. Positiv für die Breite: Die zuletzt verletzten Gaßner und Wielandner sind auf bestem Weg zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.