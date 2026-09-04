„Anbandeln“ mit der neuen Aufsteirern-App

Neu ist auch die Aufsteirern-App, die bereits im Vorfeld dazu einlädt, neue Menschen kennenzulernen. Fündig wird hier jeder, der auf der Suche nach einem Tanzpartner, einer Mitfahrgelegenheit oder einer netten Unterhaltung bei einem Achterl Wein ist. Aber Achtung: Hier kann auch schon vorab „angebandelt“ werden. Die ein oder andere Romanze am traditionellen Aufsteirern-Wochenende in Graz ist so garantiert.