„Anbandeln“ mit der neuen Aufsteirern-App

Das 25. Aufsteirern-Jubiläum hält Neuigkeiten und Besonderheiten bereit: Der Tanzpartner und die Mitfahrgelegenheit können heuer zum Beispiel schon vorab am Handy gesichert werden.
In zwei Wochen ist es endlich wieder so weit und die Grazer Innenstadt verwandelt sich am 19. und 20. September in eine Spielwiese für Musiker, Tänzer und Trachtenliebhaber. Was im Jahr 2002 mit 40.000 Besuchern begonnen hat, ist inzwischen zu einem der größten Festivals Europas angewachsen. Im Vorjahr wurde erstmals die 200.000-Besucher-Marke geknackt.
Für den heurigen 25. Geburtstag hat sich das Organisatorenteam rund um Markus Lientscher auch so manche Besonderheit überlegt. So verwandelt sich etwa die Herrengasse dieses Jahr zum ersten Mal bereits am Samstag zu einem lebendigen Treffpunkt.
Neu ist auch die Aufsteirern-App, die bereits im Vorfeld dazu einlädt, neue Menschen kennenzulernen. Fündig wird hier jeder, der auf der Suche nach einem Tanzpartner, einer Mitfahrgelegenheit oder einer netten Unterhaltung bei einem Achterl Wein ist. Aber Achtung: Hier kann auch schon vorab „angebandelt“ werden. Die ein oder andere Romanze am traditionellen Aufsteirern-Wochenende in Graz ist so garantiert.
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