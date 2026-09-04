Axtstiel gegen Polizisten: Pfefferspray versagte

Der 48-Jährige – der seinen Schein bereits mehrmals abgeben musste – war am 11. Juni 2026 auf dem Heimweg von der Arbeit, als er im Raum St. Veit von der Polizei kontrolliert wurde. Der Alkoholtest ergab 0,8 Promille. Die Beamten nahmen ihm daraufhin seinen Führerschein ab. Nachdem der Angeklagte seine Frau kontaktiert hatte, war der Einsatz für die Polizisten zunächst beendet.