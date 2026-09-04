„Die Besten! 10 Millionen Dollar an Preisgeldern!“

„Wir wollen etwas anderes machen“

Wie jetzt mit der Ultimate Championship, die in Budapest vom 11. bis 13. September stattfindet: „Diese ist total neu! Wir wollten keine Weltmeisterschaften wiederholen, wo jede Disziplin ausgetragen wird, wo du 2000 Athleten hast. Hier sind an drei Tagen nur die Besten der Besten am Start. Es war aber unmöglich, alle Disziplinen reinzunehmen.“ So fehlen zum Beispiel Diskus oder Kugelstoßen oder auch manch traditionelle Laufdisziplin. Die Auswahl der Disziplinen sei „nach intensiven Nachforschungen bei Zuschauern im Stadion oder TV erfolgt“. „Wir wollten einmal etwas anderes machen. Wahrscheinlich wird nicht alles klappen, es wird Elemente geben, die wir dann verfeinern werden. Es wird auch ein neues Publikum sein, das nicht traditionell mit der Leichtathletik verbunden ist, natürlich wollen wir auch nicht unsere eigenen Fans vertreiben. Ich denke, wir haben eine gute Balance dafür gefunden, wir haben drei Jahre daran hart gearbeitet.“