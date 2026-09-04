WM-Hingucker! Diese Frau misst 2,23 Meter

Sie ist das wohl auffälligste Gesicht der Basketball-WM in Berlin: Die 19-jährige Chinesin Ziyu Zhang misst 2,23 Meter und lässt ihre Mitspielerinnen und Konkurrentinnen geradezu zwergenhaft aussehen ...
Ziyu Zhang ist größer als Dirk Nowitzki und ungefähr so groß wie NBA-Star Victor Wembanyama (2,24 m). Auch ihre Eltern sind außergewöhnlich groß: Ihre Mutter, einst chinesische Nationalspielerin, soll 1,98 Meter messen, ihr Vater 2,13 Meter. Schon mit 14 Jahren sorgte Zhang in China für Aufsehen. Die „Global Times“ berichtete damals bereits von 2,26 Metern Körpergröße, schnell wurden Vergleiche mit Ex-NBA-Star Yao Ming gezogen. Um Verletzungen vorzubeugen, wird Zhang inzwischen von Reha- und Ernährungsexperten sowie einem Konditionstrainer betreut. Nationaltrainer Luming Gong weiß um ihre Stärke: „Ihre Größe ist ihr Vorteil, eine Herausforderung für alle Nationen.“ Gleichzeitig fordert er: „Jenseits ihrer Größe muss ihr Skill und ihre Beweglichkeit besser werden.“
Denn während Zhang rund um den Korb kaum zu stoppen ist und oft nicht einmal springen muss, um abzuschließen, gelten Beweglichkeit und Beinarbeit noch als Schwächen. Dass sie trotzdem enormes Potenzial besitzt, zeigte sie beim U18-Asia-Cup: Mit durchschnittlich 35 Punkten und 12,8 Rebounds führte sie China ins Finale und wurde zur Spielerin des Turniers gewählt.
Glänzt im Nationalteam
Auch bei den Erwachsenen schlug Zhang sofort ein. Bei ihrem Nationalteam-Debüt gegen Bosnien und Herzegowina gelangen ihr in zwölf Minuten 18 Punkte, sieben Rebounds, ein Assist und ein Block. Bosniens Trainer Emir Halimic bezeichnete sie danach als „die beste Spielerin“, die er je gesehen habe. Beim Asien-Cup folgten im Schnitt 15,6 Punkte und 5,6 Rebounds sowie Bronze mit China.
Seit Jänner spielt Zhang für die Shandong Six Stars. Ihr Coach Hou Bing dämpfte nach ihrem Debüt mit 15 Punkten und sechs Rebounds allerdings die Erwartungen: „Ziyu hat sich schnell angepasst und ein solides Debüt hingelegt, braucht aber noch Zeit, um sich an die Intensität der WCBA zu gewöhnen.“ In ihrer ersten Saison kam sie durchschnittlich auf 9,7 Punkte sowie 1,4 Offensiv- und 2,0 Defensivrebounds.
Ihr Traum? WNBA
Ihr großes Ziel liegt ohnehin in den USA. „Ich will in der WNBA spielen“, stellte Zhang klar. Weil ausländische Spielerinnen erst mit 20 Jahren in der Liga auflaufen dürfen, kann sie sich erst im kommenden Jahr für den Draft anmelden. Experten rechnen mit einer Auswahl in der ersten Runde, mehrere Scouts haben sich für die WM angekündigt. Gleich zum (heutigen) Auftakt wartet mit Serien-Weltmeister USA der größtmögliche Test. WNBA-Star Angel Reese sagt über Zhang: „Sie stellt jede Verteidigung vor völlig neue Herausforderungen. Ich freue mich, gegen sie zu spielen.“
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