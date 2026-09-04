WM-Hingucker! Diese Frau misst 2,23 Meter

Ihr Traum? WNBA

Ihr großes Ziel liegt ohnehin in den USA. „Ich will in der WNBA spielen“, stellte Zhang klar. Weil ausländische Spielerinnen erst mit 20 Jahren in der Liga auflaufen dürfen, kann sie sich erst im kommenden Jahr für den Draft anmelden. Experten rechnen mit einer Auswahl in der ersten Runde, mehrere Scouts haben sich für die WM angekündigt. Gleich zum (heutigen) Auftakt wartet mit Serien-Weltmeister USA der größtmögliche Test. WNBA-Star Angel Reese sagt über Zhang: „Sie stellt jede Verteidigung vor völlig neue Herausforderungen. Ich freue mich, gegen sie zu spielen.“