Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chinas Riesen-Talent

WM-Hingucker! Diese Frau misst 2,23 Meter

US-Sport
04.09.2026 15:23
Ziyu Zhang ist der Hingucker bei der Basketball-WM
Ziyu Zhang ist der Hingucker bei der Basketball-WM(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie ist das wohl auffälligste Gesicht der Basketball-WM in Berlin: Die 19-jährige Chinesin Ziyu Zhang misst 2,23 Meter und lässt ihre Mitspielerinnen und Konkurrentinnen geradezu zwergenhaft aussehen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ziyu Zhang ist größer als Dirk Nowitzki und ungefähr so groß wie NBA-Star Victor Wembanyama (2,24 m). Auch ihre Eltern sind außergewöhnlich groß: Ihre Mutter, einst chinesische Nationalspielerin, soll 1,98 Meter messen, ihr Vater 2,13 Meter. Schon mit 14 Jahren sorgte Zhang in China für Aufsehen. Die „Global Times“ berichtete damals bereits von 2,26 Metern Körpergröße, schnell wurden Vergleiche mit Ex-NBA-Star Yao Ming gezogen. Um Verletzungen vorzubeugen, wird Zhang inzwischen von Reha- und Ernährungsexperten sowie einem Konditionstrainer betreut. Nationaltrainer Luming Gong weiß um ihre Stärke: „Ihre Größe ist ihr Vorteil, eine Herausforderung für alle Nationen.“ Gleichzeitig fordert er: „Jenseits ihrer Größe muss ihr Skill und ihre Beweglichkeit besser werden.“

Denn während Zhang rund um den Korb kaum zu stoppen ist und oft nicht einmal springen muss, um abzuschließen, gelten Beweglichkeit und Beinarbeit noch als Schwächen. Dass sie trotzdem enormes Potenzial besitzt, zeigte sie beim U18-Asia-Cup: Mit durchschnittlich 35 Punkten und 12,8 Rebounds führte sie China ins Finale und wurde zur Spielerin des Turniers gewählt.

Glänzt im Nationalteam
Auch bei den Erwachsenen schlug Zhang sofort ein. Bei ihrem Nationalteam-Debüt gegen Bosnien und Herzegowina gelangen ihr in zwölf Minuten 18 Punkte, sieben Rebounds, ein Assist und ein Block. Bosniens Trainer Emir Halimic bezeichnete sie danach als „die beste Spielerin“, die er je gesehen habe. Beim Asien-Cup folgten im Schnitt 15,6 Punkte und 5,6 Rebounds sowie Bronze mit China.

Seit Jänner spielt Zhang für die Shandong Six Stars. Ihr Coach Hou Bing dämpfte nach ihrem Debüt mit 15 Punkten und sechs Rebounds allerdings die Erwartungen: „Ziyu hat sich schnell angepasst und ein solides Debüt hingelegt, braucht aber noch Zeit, um sich an die Intensität der WCBA zu gewöhnen.“ In ihrer ersten Saison kam sie durchschnittlich auf 9,7 Punkte sowie 1,4 Offensiv- und 2,0 Defensivrebounds.

Ihr Traum? WNBA
Ihr großes Ziel liegt ohnehin in den USA. „Ich will in der WNBA spielen“, stellte Zhang klar. Weil ausländische Spielerinnen erst mit 20 Jahren in der Liga auflaufen dürfen, kann sie sich erst im kommenden Jahr für den Draft anmelden. Experten rechnen mit einer Auswahl in der ersten Runde, mehrere Scouts haben sich für die WM angekündigt. Gleich zum (heutigen) Auftakt wartet mit Serien-Weltmeister USA der größtmögliche Test. WNBA-Star Angel Reese sagt über Zhang: „Sie stellt jede Verteidigung vor völlig neue Herausforderungen. Ich freue mich, gegen sie zu spielen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
04.09.2026 15:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
171.991 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.758 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
109.828 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1402 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1371 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1271 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr US-Sport
Chinas Riesen-Talent
WM-Hingucker! Diese Frau misst 2,23 Meter
Besitzer suspendiert
Millionen-Strafe für NBA-Team Los Angeles Clippers
Zehn Jahre danach
Das wurde aus Kniefall-Protestler Colin Kapernick!
OF-Karriere geplant
Ex-NFL-Rüpel Brown will die Hüllen fallen lassen
Bei den US-Open
Hommage an Sport-Ikone: Outfit-Spektakel von Osaka

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf