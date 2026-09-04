Betrunkene US-Soldaten prügeln sich auf Sexmeile

Soldaten müssen für restliche Zeit auf dem Schiff bleiben

Die Amerikaner wurden in das gemeinsame Operationszentrum der US-Marine und der thailändischen Behörden im Hard Rock Cafe in Pattaya gebracht. Daraufhin seien die beiden zurück zum Flugzeugträger gebracht worden. Die Navy reagierte mit strengen Maßnahmen auf den Vorfall: Die beiden Soldaten müssen für den Rest des Landgangs auf dem Schiff bleiben.