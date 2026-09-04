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Landgang in Pattaya

Betrunkene US-Soldaten prügeln sich auf Sexmeile

Ausland
04.09.2026 16:15
Der Landgang endete für zwei US-Soldaten schnell in einer Schlägerei – die Marine reagierte mit ...
Der Landgang endete für zwei US-Soldaten schnell in einer Schlägerei – die Marine reagierte mit harten Konsequenzen.(Bild: Krone-Collage/AP/Sakchai Lalit, AFP/ANTHONY WALLACE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund 5000 US-Militärangehörige waren nach über 200 Tagen auf See am Mittwoch in der Touristenhochburg Pattaya angekommen. Die Freude über den Landgang hielt jedoch nicht bei allen lange an: Bereits in der ersten Nacht lieferten sich zwei betrunkene Soldaten eine Schlägerei – und wurden sofort zurück aufs Schiff geschickt.

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Zwei Mitglieder der US-Army gerieten nach nur wenigen Stunden an Land in eine heftige Auseinandersetzung. Auf der berüchtigten Partymeile Walking Street hätten sich die Männer geprügelt und dabei so viel Lärm gemacht, dass ein Anwohner gegen 1:30 Uhr die Polizei rief, berichtete Pattayas Polizeichef Anek Strathongyoo. Die Stadt gilt als eines der beliebtesten Ziele in Thailand für Sex-Tourismus.

Soldaten müssen für restliche Zeit auf dem Schiff bleiben
Die Amerikaner wurden in das gemeinsame Operationszentrum der US-Marine und der thailändischen Behörden im Hard Rock Cafe in Pattaya gebracht. Daraufhin seien die beiden zurück zum Flugzeugträger gebracht worden. Die Navy reagierte mit strengen Maßnahmen auf den Vorfall: Die beiden Soldaten müssen für den Rest des Landgangs auf dem Schiff bleiben.

Die Stadt empfing die Soldaten mit einem großen Plakat auf der Walking Street.
Die Stadt empfing die Soldaten mit einem großen Plakat auf der Walking Street.(Bild: AP/Sakchai Lalit)
Die Soldaten bei ihrer Ankunft in der „Sündenmetropole“ Pattaya.
Die Soldaten bei ihrer Ankunft in der „Sündenmetropole“ Pattaya.(Bild: AP/Sakchai Lalit)
Die USS Abraham Lincoln liegt noch bis Sonntag vor Pattaya.
Die USS Abraham Lincoln liegt noch bis Sonntag vor Pattaya.(Bild: AP/Sakchai Lalit)

Aktion hat wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen
Strafrechtliche Konsequenzen wird die Prügelei in Thailand für die Männer nicht haben. Srathongyoo erklärte, die Polizei würde einen amerikanischen Soldaten nur dann festnehmen, wenn es zu einem Vorfall mit einem thailändischen Staatsbürger komme oder wenn dieser gegen thailändisches Recht verstoße.

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Landgang sollte für Soldaten Erholung bringen
Die betrunkene Prügelei passierte, als die Soldaten der US-Army zum ersten Mal seit mehreren Monaten wieder an Land gingen. Die Soldaten sollten sich während des fünftägigen Aufenthalts an Land „erholen und neue Kraft tanken“, so ein Konteradmiral der Navy.

„Keine weiteren Zwischenfälle“
In Pattaya habe man sich mit erhöhter Polizeipräsenz und engen Absprachen mit der US-Marine auf den Landgang vorbereitet. Abgesehen von der Schlägerei auf der Walking Street habe es keine weiteren Zwischenfälle gegeben, so der Polizeichef Srathongyoo.

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