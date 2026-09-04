Ingrid Alexandra meisterte ihre ersten Audienzen

Möglich wurde das durch eine Verfassungsänderung aus dem Jahr 1990, in der eine Gleichstellung von Männern und Frauen in der Thronfolge festgelegt wurde. Wenn Ingrid Alexandra also einmal nach ihrem Vater Haakon den Thron besteigen wird, wird sie die erste Königin von Norwegen seit Margarete I. sein, die im späten Mittelalter über Norwegen herrschte.