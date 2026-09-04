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Ingrid Alexandra meisterte ihre ersten Audienzen

Royals
04.09.2026 15:05
Der Palast veröffentlichte auf Instagram Bilder von Ingrid Alexandras ersten Audienzen als ...
Der Palast veröffentlichte auf Instagram Bilder von Ingrid Alexandras ersten Audienzen als Kronprinzessin. Es ist eine royale Premiere für die 22-Jährige, auch wenn der Anlass ein trauriger war.(Bild: instagram.com/detnorskekongehus)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Großer Tag für Kronprinzessin Ingrid Alexandra: Nach dem Tod ihres Großvaters König Harald und dem Thronwechsel in Norwegen ist die 22-Jährige nun Thronfolgerin. Am Freitag übernahm sie zum ersten Mal öffentliche Aufgaben in ihrer neuen Rolle.

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Mit dem Tod von König Harald von Norwegen vor einer Woche hat sich auch das Leben von Ingrid Alexandra grundlegend geändert. Aus der Prinzessin wurde eine Thronfolgerin – und mit dem Titel der Kronprinzessin kommen künftig auch viele neue Aufgaben auf die erst 22-Jährige zu.

Ingrid Alexandra unterstützt König Haakon
Dass Ingrid Alexandra diese aber mit Bravour meistern wird, das zeigte sich bereits am Freitag. Zu Mittag begleitete sie ihren Vater König Haakon nämlich gleich zu mehreren Terminen im Königlichen Palast.

Auf Instagram teilte der norwegische Palast gleich mehrere Bilder von Ingrid Alexandras erstem offiziellem Termin als Kronprinzessin:

Nach einem Treffen mit dem Staatsrat empfingen Haakon und Ingrid Alexandra Vertreter des norwegischen Parlaments der Samen, der norwegischen Streitkräfte sowie des Rates für die Zusammenarbeit der Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zu Kondolenzaudienzen.

Darf Vater als Regentin vertreten
Schon am Dienstag bewies Ingrid Alexandra, dass sie ihrer neuen Rolle als Thronfolgerin gewachsen ist. Als König Haakon vor dem norwegischen Parlament vereidigt wurde, war die 22-Jährige an der Seite ihres Vaters.

Anschließend unterzeichnete sie im Königlichen Palast ihren eigenen Eid auf die Verfassung. Ein Schritt, der nötig ist, damit sie den König künftig als Regentin vertreten kann, wenn dieser verhindert ist. 

Auf Instagram veröffentlichte der norwegische Palast am Dienstag die Fotos von Kronprinzessin Ingrid Alexandra beim Unterschreiben ihres Eides:

Mit ihrer neuen Position als Thronfolgerin schreibt Ingrid Alexandra jedenfalls Geschichte: Denn sie ist die erste Frau innerhalb der norwegischen Monarchie, die als direkte Thronfolgerin agiert.

Möglich wurde das durch eine Verfassungsänderung aus dem Jahr 1990, in der eine Gleichstellung von Männern und Frauen in der Thronfolge festgelegt wurde. Wenn Ingrid Alexandra also einmal nach ihrem Vater Haakon den Thron besteigen wird, wird sie die erste Königin von Norwegen seit Margarete I. sein, die im späten Mittelalter über Norwegen herrschte. 

Ingrid Alexandra schreibt Geschichte: Wird sie einmal Königin, ist sie die erste Frau auf dem ...
Ingrid Alexandra schreibt Geschichte: Wird sie einmal Königin, ist sie die erste Frau auf dem Thron Norwegens seit dem späten Mittelalter.(Bild: AP/Lise ?Öserud)

Setzt Studium in Oslo fort
Erst im letzten Jahr begann Ingrid Alexandra ihr Studium der International Relations und Political Economy an der University of Sydney. Im Frühjahr kehrte die 22-Jährige zurück nach Norwegen, weil es ihrer Mutter Mette-Marit gesundheitlich immer schlechter ging.

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Nach der Lungentransplantation der Königin im Juni hatte der Palast bekannt gegeben, dass die Ingrid Alexandra ihr Studium im Herbst in Oslo fortsetzen wird, um näher bei ihrer Familie sein zu können.

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