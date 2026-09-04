Hiobsbotschaft! Bitterer Vuelta-Tag für Österreich

Schmerzen waren zu groß

Besonders bitter, denn Mühlberger präsentierte sich zuletzt in bestechender Form und lag im Gesamtklassement auf dem neunten Platz. Zwar setzte er sich zunächst noch einmal aufs Rad, musste zehn Kilometer später aber erkennen, dass es nicht mehr weitergeht. Genauere Informationen zu seiner Verletzung liegen noch keine vor.