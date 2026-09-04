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Bittere Verletzung

Hiobsbotschaft! Bitterer Vuelta-Tag für Österreich

Sport-Mix
04.09.2026 17:23
Felix Gall muss für den Rest der Vuelta auf seinen wichtigsten Helfer verzichten.
Felix Gall muss für den Rest der Vuelta auf seinen wichtigsten Helfer verzichten.(Bild: EPA/LUCA ZENNARO)
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Von krone Sport

Auf der 13. Etappe der Vuelta a Espana hat sich an der Spitze des Gesamtklassements nichts Wesentliches verändert – und doch war es für Österreich ein bitterer Tag. Denn Mitfavorit Felix Gall hat mit Landsmann Gregor Mühlberger einen wichtigen Helfer verletzungsbedingt verloren. Der Tagessieg ging unterdessen an Wout van Aert aus Belgien. 

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Bitterer Vuelta-Tag für Österreich! Zwar hat Felix Gall seinen dritten Gesamtrang problemlos verteidigen können – seinen wichtigsten Helfer am Freitag aber verloren. Denn Landsmann Mühlberger kam auf der 13. Etappe zu Sturz und musste das Rennen anschließend aufgeben.

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Schmerzen waren zu groß
Besonders bitter, denn Mühlberger präsentierte sich zuletzt in bestechender Form und lag im Gesamtklassement auf dem neunten Platz. Zwar setzte er sich zunächst noch einmal aufs Rad, musste zehn Kilometer später aber erkennen, dass es nicht mehr weitergeht. Genauere Informationen zu seiner Verletzung liegen noch keine vor.

Den Tagessieg hat sich unterdessen der Belgier Wout van Aert im Sprint-Duell gegen den Franzosen Valentin Paret-Peintre gesichert. Das Duo erreichte das Ziel in Loja mit über 20 Sekunden Vorsprung auf die weiteren Verfolger. Auf dem dritten Platz landete der Brite Matthew Brennan. 

Bergankunft am Samstag
Gall kam unterdessen zusammen mit der Spitzengruppe rund um Vuelta-Gesamtleader Enric Mas ins Ziel und bleibt damit weiter auf Stockerlkurs. Auf dem dritten Platz liegt er weiter 2:06 Minuten hinter dem Spanier. Auf dem zweiten Rang ist Primoz Roglic aus Slowenien mit 1:45 Minuten Rückstand platziert.

Am Samstag steht die nächste schwere Bergankunft auf dem Programm. Mas geht als Favorit in den 154,9 Kilometer langen Abschnitt zur Sierra de La Pandera. Der 11,8 Kilometer lange Schlussanstieg weist eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent auf.

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