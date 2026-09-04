Neuer Gerichtstermin droht alles zu wenden

In einem anderen Ermittlungsstrang der WKStA wehrt sich Benkos Verteidiger indes dagegen, dass die Staatsanwaltschaft München den Fall an sich zieht, berichtete der „Kurier“ am Freitag. Es geht um mutmaßlichen Investmentbetrug bei einem Immobilienprojekt in München. Die Beschuldigten Benko und sein langjähriger Finanzmanager Manuel Pirolt lehnen demnach die Übernahme des Verfahrens durch die deutschen Behörden ab. Aus Sicht von Pirolts Verteidigung würde die Übernahme durch München „die Qualität der Wahrheitsfindung erheblich erschweren und auch beeinträchtigen“, zitiert der „Kurier“ aus einer Stellungnahme. Die Entscheidung darüber liege beim Justizministerium in Wien, das derzeit einen entsprechenden Vorhabensbericht prüfe. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe laut dem Bericht, es gilt die Unschuldsvermutung.