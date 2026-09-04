Das rechte Vatersöhnchen oder der 80-jährige Lula?

Die brasilianischen Präsidentschaftswahlen 2026 sind beinahe eine Neuauflage des letzten Duells: Wieder stehen die Namen Lula und Bolsonaro auf den Wahlzetteln von knapp 156 Millionen Brasilianern. So will es der 80-jährige Luiz Inácio Lula da Silva noch einmal wissen, er tritt für eine vierte Amtszeit an – ein Novum für das Land am Zuckerhut. Anstelle von Jair Bolsonaro, der im September 2025 zu 27 Jahren Haft wegen der Planung eines Staatsstreichs verurteilt wurde, tritt aber sein Sohn Flávio Bolsonaro (45) als Kandidat der rechten Partido Liberal an. Der erste Wahlgang findet am 4. Oktober statt, eine eventuelle Stichwahl ist für 25. Oktober angesetzt.