Fünf „Himmelhühner“ sorgen für jede Menge Wirbel

Vom ersten Lesen bis zum letzten Feinschliff

Doch bevor gesungen, getanzt und gelacht werden kann, beginnt die Arbeit ganz unspektakulär: „Anfangs wird gelesen, dabei erzähle ich als Regisseur schon, wie ich mir die Charaktere vorstelle. In den ersten Proben werden Szenen gestellt – ich beobachte, wie die Schauspieler agieren und wie sie eine Rolle annehmen, und versuche dann, ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken. In den letzten Wochen kommt dann der Feinschliff – die Persönlichkeiten der Figuren werden ausgebaut, wobei auch während der Probenarbeit noch die eine oder andere Idee spontan entsteht“, erzählt Smits.