Verfolgungsjagd durch Wien: „Wie ein Videospiel“

Zwei Frauen hüpften noch schnell aus dem Auto

Denn auch als bereits drei Streifenwagen den Raser umzingelt hatten, fuhr dieser noch wie wild vor und zurück. Eine Begründung, warum er vor den Beamten flüchtete, hat der in der Immobilienbranche tätige Mann nicht. „Das war ein großer Blödsinn“, beteuert er als Angeklagter im Wiener Landl. Grund gab es keinen.