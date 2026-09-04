GAK verpflichtet Christopher Cvetko ablösefrei

Bundesligist GAK hat sich am Freitag die Dienste von Christopher Cvetko gesichert.
Der 29-jährige Mittelfeldspieler war nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Blau-Weiß Linz seit Anfang Juli vereinslos, dadurch konnte er nicht nur ablösefrei, sondern auch nach dem Ende des Transferschlusses am Donnerstag noch wechseln. Der Kärntner unterzeichnete bei den Athletikern, bei denen er schon zuletzt als Testspieler im Einsatz war, einen Einjahresvertrag.
Cvetko spielte neben den Linzern auch für Austria Klagenfurt bereits im Oberhaus. „Mit seiner Energie, mit seiner Robustheit wird er einen wichtigen Beitrag für das Erreichen unserer Ziele beisteuern“, sagte GAK-Trainer Gerald Scheiblehner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.