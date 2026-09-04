GAK verpflichtet Christopher Cvetko ablösefrei

Der 29-jährige Mittelfeldspieler war nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Blau-Weiß Linz seit Anfang Juli vereinslos, dadurch konnte er nicht nur ablösefrei, sondern auch nach dem Ende des Transferschlusses am Donnerstag noch wechseln. Der Kärntner unterzeichnete bei den Athletikern, bei denen er schon zuletzt als Testspieler im Einsatz war, einen Einjahresvertrag.