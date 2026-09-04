Literaturfestival: Lesen heißt, sich einzumischen

„Lesen heißt, sich einzumischen“ steht heuer als Motto über dem Festival, denn Literatur und Gesellschaft, die Debatte ums Zusammenleben, die Sprache und die Mehrsprachigkeit gehören zusammen.

Literatur hat mit dem Leben zu tun – immer

„Ein Literaturfestival beginnt nicht erst, wenn jemand auf einer Bühne ein Buch aufschlägt. Es beginnt dort, wo ein Kind entdeckt, dass eine Geschichte mit dem eigenen Leben zu tun haben kann. Dort, wo mehrere Sprachen nicht als Hindernis, sondern als Erfahrungsschatz gelten. Und dort, wo Bücher Anlass geben, über Demokratie, Erinnerung, Flucht, Klima oder die Frage nach einem guten Leben miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau diesen Anspruch formuliert Buch 9020 für seine zweite Ausgabe“, betont Hornbogner.