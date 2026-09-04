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HLA-Auftakt

LIVESTREAM: Atzgersdorfer heiß auf Premierensieg!

Handball
04.09.2026 15:14
(Bild: Erwin Prohaska/WAT Atzgersdorf)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Es geht endlich wieder los mit der heimischen Handball-Bundesliga! Für Aufsteiger Atzgersdorf wartet bei der Heimpremiere mit der Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach gleich eine starke Truppe. Auf krone.tv gibt es den HLA-Auftakt ab 19.25 Uhr live.

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