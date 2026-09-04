Ortungsfunktion: Besitzer verfolgte Rad und Dieb

Die Technik schreitet voran, was auch Diebe zu spüren bekommen: Die Ortungsfunktion führte die Polizei zu einem Klagenfurter, der zuvor ein Fahrrad gestohlen hatte.
Die Sperrvorrichtung eines Fahrrades hat am Freitag gegen 10 Uhr ein zu dem Zeitpunkt noch unbekannter Raddieb in Klagenfurt aufgebrochen. Der Besitzer konnte den aktuellen Standort des Fahrrades mittels Ortungsfunktion verfolgen und verständigte die Polizei.
Mehrere Polizeistreifen fuhren zu einer Wohnhausanlage in der Landeshauptstadt. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Mann beobachtet werden, der aus einem Fenster im Erdgeschoß sprang und zu Fuß flüchtete. Kurze Zeit später wurde seine Flucht gestoppt.
Bei dem 37-Jährigen wurde das gestohlene Fahrrad sichergestellt. Der Verdächtige wurde für die Zeit der Einvernahme vorläufig festgenommen.
Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls wird der Klagenfurter bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
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