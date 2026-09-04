Ortungsfunktion: Besitzer verfolgte Rad und Dieb

Mehrere Polizeistreifen fuhren zu einer Wohnhausanlage in der Landeshauptstadt. Während der Fahndungsmaßnahmen konnte ein Mann beobachtet werden, der aus einem Fenster im Erdgeschoß sprang und zu Fuß flüchtete. Kurze Zeit später wurde seine Flucht gestoppt.

Bei dem 37-Jährigen wurde das gestohlene Fahrrad sichergestellt. Der Verdächtige wurde für die Zeit der Einvernahme vorläufig festgenommen.

Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls wird der Klagenfurter bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.