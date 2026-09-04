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Die letzten Startplätze für Wörthersee-Marathon

Kärnten
04.09.2026 13:00
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In wenigen Wochen ist es so weit – dann laufen tausende Sportlerinnen und Sportler um den ...
In wenigen Wochen ist es so weit – dann laufen tausende Sportlerinnen und Sportler um den Wörthersee.(Bild: Handler Wolfgang)
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Türkisblaues Wasser, spätsommerliche Stimmung und 42 Kilometer vor einer der schönsten Kulissen Österreichs: Am 27. September feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere. Wer dabei sein möchte, hat allerdings ein Problem: Der Lauf ist längst ausverkauft. Die „Krone“ verlost die letzten Startplätze!

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Am Sonntag, 27. September, fällt um 9 Uhr der Startschuss. Bis 18 Uhr bleibt das Ziel geöffnet – damit stehen für die 42 Kilometer insgesamt neun Stunden zur Verfügung. Ausdrücklich willkommen sind deshalb auch alle, die den Wörthersee besonders gemütlich laufend oder sogar gehend umrunden möchten.

Start und Ziel des Wörthersee Marathons liegen im Strandbad Klagenfurt. Von dort geht es zunächst über das landschaftlich reizvolle und hügelige Südufer Richtung Velden. Nach der Halbmarathonmarke wird die Strecke flacher und schneller: Über Pörtschach und Krumpendorf führt sie schließlich zurück in die Kärntner Landeshauptstadt.

Labestationen, Cheering Zones und mehr
Auch um die Verpflegung müssen sich die Läuferinnen und Läufer keine großen Gedanken machen. Entlang der Strecke warten große Verpflegungsstationen etwa alle fünf Kilometer sowie sechs zusätzliche Wasserstationen. Neben Wasser und Sportgetränken gibt es ab Kilometer 15 auch Obst, später salzige Snacks – und bei Kilometer 30 sogar einen Cold Brew als kleinen Energieschub für das letzte Viertel.

Für die Staffelbewerbe werden drei Übergabestellen eingerichtet.
Für die Staffelbewerbe werden drei Übergabestellen eingerichtet.(Bild: Wörthersee Marathon)

Mehrere Cheering-Zones und ein eigenes Boot voller Fans sorgen für die richtige Stimmung! Die Idee kommt an: Mehr als 8000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 36 Ländern werden zur Premiere dieses außergewöhnlichen Sport-Events erwartet. Rund 4200 von ihnen nehmen die gesamte Runde um den See in Angriff. Damit wird der Wörthersee Ende September zur großen Laufbühne.

Übrigens: Wer die 42,195 Kilometer lieber gemeinsam bewältigt, kann beim Team-Marathon einen Staffellauf absolvieren und so die Runde um den Wörthersee auf mehrere Schultern – und Beine – verteilen. Die drei offiziellen Übergabestellen befinden sich in Reifnitz bei Kilometer 9, in Velden bei Kilometer 21,5 und in Pörtschach bei Kilometer 31,5. Damit warten auf die einzelnen Läuferinnen und Läufer unterschiedlich lange Etappen.

Ausverkauft! „Krone“-Leser können trotzdem dabei sein
Die regulären Startplätze sind vergriffen. Wer die Premiere dennoch nicht verpassen möchte, bekommt mit unserem Gewinnspiel noch einmal die Chance auf einen Platz an der Startlinie. Mitmachen, Startplatz gewinnen und am 27. September gemeinsam mit Tausenden Laufbegeisterten den Wörthersee umrunden!

Gewinnspiel: Wörthersee Marathon am 27. September 2026

Verlost werden:

  • 4x Marathon-Startplatz
  • 1x Marathon-Staffel für zwei Personen (je ein Halbmarathon)
  • 1x Marathon-Staffel für drei Personen (ein Halbmarathon, zwei Viertelmarathons)
  • 1x Team-Marathon für vier Personen (je ein Viertelmarathon)

Die „Krone“ verlost unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) die letzten Startplätze für den Wörthersee-Marathon. Als Abonnent bis zum Teilnahmeschluss am 6. September, 23:59 Uhr, eine Mail mit dem Kennwort „Marathon“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at senden und schon sind Sie im Lostopf.

Wichtig: Unbedingt Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer, Notfallkontakt (Name & Telefonnummer) sowie erwartete Zielzeit mitschicken!

Wer gewinnt, sollte sich gleich das gesamte Wochenende freihalten: Die Startnummern werden bereits am Freitag, 25. September, von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 26. September, von 9 bis 18 Uhr beim Runner’s Beach Club im Strandbad Klagenfurt ausgegeben. Achtung: Am Sonntag gibt es keine Startnummernausgabe mehr.

Alles auf einen Blick
Die wichtigsten Infos rund um den Wörthersee Marathon
  • Termin: Sonntag, 27. September 2026
  • Start: 9 Uhr
  • Start & Ziel: Strandbad Klagenfurt
  • Distanz: 42,195 Kilometer
  • Zielschluss: 18 Uhr – bis zu 9 Stunden Zeit
  • Startnummer: Abholung am Freitag, 25. September, 12 bis 18 Uhr; und Samstag, 26. September, 9 bis 18 Uhr im Strandbad Klagenfurt. Keine Ausgabe am Renntag!
  • Verpflegung: Labestationen etwa alle 5 km plus zusätzliche Wasserstellen
  • Anreise: Öffentliche Verkehrsmittel werden aufgrund von Straßensperren und Umleitungen ausdrücklich empfohlen. Der Bahnhof Klagenfurt West liegt rund einen Kilometer vom Start entfernt, die Bushaltestelle „Klagenfurt Strandbad“ direkt beim Veranstaltungsgelände.
  • Parken: Rund um das Strandbad stehen kostenlose und kostenpflichtige Möglichkeiten zur Verfügung. Beim Lakeside Park können die ausgewiesenen Parkflächen und das Parkhaus am Marathon-Wochenende kostenlos genutzt werden.
  • Garderobe: Bei der Startnummernausgabe gibt es einen eigenen Garderobebeutel, der am Renntag im Strandbad abgegeben und nach dem Lauf wieder abgeholt werden kann.
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