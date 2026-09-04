Die letzten Startplätze für Wörthersee-Marathon

Verlost werden:

4x Marathon-Startplatz

4x Marathon-Startplatz 1x Marathon-Staffel für zwei Personen (je ein Halbmarathon)

1x Marathon-Staffel für zwei Personen (je ein Halbmarathon) 1x Marathon-Staffel für drei Personen (ein Halbmarathon, zwei Viertelmarathons)

1x Marathon-Staffel für drei Personen (ein Halbmarathon, zwei Viertelmarathons) 1x Team-Marathon für vier Personen (je ein Viertelmarathon)

Die „Krone“ verlost unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) die letzten Startplätze für den Wörthersee-Marathon. Als Abonnent bis zum Teilnahmeschluss am 6. September, 23:59 Uhr, eine Mail mit dem Kennwort „Marathon“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at senden und schon sind Sie im Lostopf.

Wichtig: Unbedingt Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer, Notfallkontakt (Name & Telefonnummer) sowie erwartete Zielzeit mitschicken!