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Hat sie, oder nicht?

Jennifer Lawrence packt über Beauty-OPs aus

Society International
04.09.2026 16:00
Hat sie, oder hat sie nicht? In der Vergangenheit wurde immer wieder spekuliert, ob sich ...
Hat sie, oder hat sie nicht? In der Vergangenheit wurde immer wieder spekuliert, ob sich Jennifer Lawrence unters Messer gelegt hat. Mit der „Vogue“ plauderte sie jetzt über Beauty-OPs, Babycremes und andere Beauty-Geheimnisse.(Bild: APA/Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film & Media Institute /AFP)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich bin auf diesen Zug noch nicht aufgesprungen – aber glaubt mir, das werde ich noch.“ Aller Gerüchte zum Trotz hat Jennifer Lawrence sich noch nicht unters Messer eines Schönheitschirurgen gelegt. In einem neuen Interview mit der „Vogue“ enthüllte die Oscargewinnerin, mit welcher Beauty-Routine sie ihr Gesicht makellos wie einen Baby-Popo hält – und warum das kein Zufall ist.

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Lawrence überraschende Gesichtshautpflege-Favorit in ihrem Badezimmerregal ist eine Wundschutzcreme für Babys. „Ich habe ursprünglich nur Desitin-Creme benutzt, weil mein Gesicht durch Retinol-Salbe sehr gerötet war.“

Der Beauty-Hack half: „Nicht nur sind meine Rötungen abgeheilt, meine Poren sind auch kleiner geworden.“ Weshalb sie die Baby-Wundschutzcreme auch weiterhin als Nachtpflege benutzt.

„Ist nicht entspannend“
Grundsätzlich hat die 35-Jährige nur wenig Geduld, wenn es um „Beauty-Wartungsarbeiten“ an ihrem Körper geht: „Ich hasse es, meine Haare färben zu lassen oder ins Nagelstudio zu gehen.“

Jennifer Lawrence gibt ganz offen zu, dass sie sich manchmal Botox spritzen lässt.
Jennifer Lawrence gibt ganz offen zu, dass sie sich manchmal Botox spritzen lässt.(Bild: Ben Whitley / PA / picturedesk.com)

Lawrence vergleicht Letzteres mit einem Zahnarztbesuch: „Es ist nicht entspannend, es macht keinen Spaß und es ist wirklich, wirklich langweilig, weil es so lange dauert.“

Botox? Ja, aber nur in kleinen Dosen
Auch kosmetische Gesichtsbehandlungen von Gesichtsmasken bis Radiofrequenz-Bestrahlung gehören zum Schönheitsprogramm der Schauspielerin. Außerdem steht sie zu Botox-Injektionen, die sie allerdings nur in kleinen Dosen durchführen lässt: „Ich muss Bewegung in meinem Gesicht haben, weshalb ich nicht viel davon nehmen kann.“

Warum sie sich die Mikrodosen an Botox dann überhaupt spritzen lässt? „Wenn meine Haut ein wenig schlaffer wird, als mir lieb ist, sieht sie danach wenigstens frisch und schön aus.“

Auch wenn ihre Nase heute anders sieht, unters Messer hat sich Lawrence laut eigener Aussage ...
Auch wenn ihre Nase heute anders sieht, unters Messer hat sich Lawrence laut eigener Aussage nicht gelegt.(Bild: APA/Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Keine Nasen-OP!
Obwohl Lawrence von einigen der invasiven Behandlungen durchaus fasziniert ist, ist sie selbst noch nicht bereit, sich darauf einzulassen. Sie würde sich beispielsweise gerne das Wangenfett entfernen lassen, traut sich aber nicht: „Ich kann es nicht machen, weil es sonst jeder wissen würde.“

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Für die anhaltenden Gerüchte, sie habe sich einer Nasen-OP unterzogen, hat Lawrence eine einfache Erklärung: „Mein Gesicht hat sich verändert, weil ich älter werde. Ich habe exakt dieselbe Nase wie früher. Nur meine Wangen sind kleiner geworden, was auch die Nase anders aussehen lässt.“

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