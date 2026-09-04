Gebäude in Flammen
Geheimdienst-Zentrale in Kiew von Drohne getroffen
Im Hauptquartier des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU ist am Freitagnachmittag eine russische Drohne eingeschlagen. In dem Gebäude im Zentrum der Hauptstadt Kiew ist ein Brand ausgebrochen, dichter Rauch stieg auf. Feuerwehrleute waren rasch vor Ort, mehrere Krankenwagen fuhren vor.
Der Angriff geschah am helllichten Tag. Um etwa 15 Uhr wurde der Laufalarm ausgelöst, 30 Minuten später waren Explosionen zu hören. Die Attacke habe „direkt“ auf das Büro des Geheimdienstchefs gezielt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj via Telegram.
Der Chef des Geheimdienstes, Oleksandr Poklad (52), hatte offenbar Glück, denn er hielt sich während des Einschlags nicht in seinem Büro auf. Laut Kiews Bürgermeister Vitaly Klitschko wurden sieben Menschen verletzt, davon wurden sechs in Krankenhäuser gebracht. Zuvor war von fünf Verletzten die Rede gewesen.
Angriffe auch auf Odessa und im Schwarzen Meer
Die russischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge am Freitag außerdem zwei Frachtschiffe im Schwarzen Meer angegriffen. Sie hätten Waffen, Munition und andere militärische Ausrüstung für die Ukraine an Bord gehabt, hieß es am Freitag aus dem Verteidigungsministerium in Moskau.
Russland griff in der Nacht auf Freitag auch Energieinfrastrukturanlagen in der südukrainischen Region Odessa an. Das ukrainische Energieministerium warnte deshalb vor möglichen Netzeinschränkungen. Der Gouverneur von Odessa, Oleh Kiper, sagte zuvor, bei dem Angriff sei ein Mensch getötet worden. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen Wochen hat Russland die Region Odessa wiederholt angegriffen und sich auf die Hafen- und Energieinfrastruktur konzentriert.
Zwei Tote bei ukrainischen Angriffen
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Brjansk wiederum sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem brannte ein Öldepot in der von Russland besetzten Schwarzmeer-Hafenstadt Sotschi.
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