Helle Empörung um totes Delfinbaby in Ceuta

Fest steht jedenfalls, dass der Delfin umringt von Männern wie eine Trophäe präsentiert wurde. Immer wieder wird der kleine Säuger berührt. Die Aufnahmen stammen von einem Influencer namens Juan Ruiz. Er schritt ein und erklärte: „Das dürft ihr nicht anfassen, das ist ein Delfin“. Sein Appell, das Tier in Ruhe zu lassen, endete damit, dass es zurück ins Meer gebracht wurde. Es folgen abschließende Worte von Juan Ruiz, der Delfin selbst ist nicht mehr zu sehen.