Ministerium sperrt Asylquartier in Bad Kreuzen zu

Im Innenministerium in Wien hielt man sich mit offiziellen Informationen zur Schließung bedeckt, eine Bestätigung gibt es aber vom Land Oberösterreich. Der für Integration und Soziales zuständige Landesrat Christian Dörfel (ÖVP) sagt im Gespräch mit der „Krone“: „Die deutlich gesunkenen Asylzahlen zeigen, dass die gesetzten Maßnahmen wirken. Dass nun das vorletzte Bundesquartier in Oberösterreich geschlossen werden kann, ist die logische Konsequenz dieser Entwicklung.“