Businesslauf in Linz: Hier gibt‘s die Bilder!

Spezielle Vorbereitung

So stand auch bei Kai Liczewski der Spaß im Vordergrund! „Ich war zuletzt mit meiner Familie paddeln, hab’ nur den Oberkörper trainiert“, gestand der LIVA-Geschäftsführer, während andere der rund 2500 Starter über die 4,6 km pfeilschnell waren. „Ich lauf’ pro Woche 70 Kilometer“, sagte mit Ludwig Schmid der Schnellste, der die Herren der HYPO (vor BSV Land OÖ und Plasser&Theurer) zum Sieg führte.