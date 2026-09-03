Businesslauf in Linz: Hier gibt‘s die Bilder!

Teamgeist und Spaß standen bei der bereits 24. Auflage des von der „Krone“ präsentierten WKO-Businesslaufs in Linz über allem. Rund 2500 Teilnehmer traten auf der Gugl über die 4,6 Kilometer lange Strecke an, bei der ein prominenter Athlet schon vorm Start erfolgreich war. Hier gibt‘s die besten Bilder vom Lauffest!
„Wir waren wieder binnen weniger Minuten ausverkauft – und haben wieder Kaiserwetter“, strahlte mit Doris Hummer die Präsidentin der WKOÖ vor dem Start der 24. Auflage des WKO-Businesslaufs in Linz mit der Sonne um die Wette. Wo mit Martin Seiter der (extrem sportliche) designierte Generaldirektor der Oberbank schon vor dem Debüt erfolgreich war.
Versprechen abgerungen
„Die ,OÖ-Krone‘ hat so eine junge und dynamische Chefredakteurin – die sollte doch künftig auch selbst mitlaufen“, schmunzelte Seiter – und rang Alexandra Halouska wirklich ein Versprechen ab: „Passt, nächstes Jahr bin ich am Start“, sagte die 38-Jährige für die Jubiläumsauflage des Lauffests zu, bei dem der Spaß und die Freude am Teamevent vordergründig waren.
Spezielle Vorbereitung
So stand auch bei Kai Liczewski der Spaß im Vordergrund! „Ich war zuletzt mit meiner Familie paddeln, hab’ nur den Oberkörper trainiert“, gestand der LIVA-Geschäftsführer, während andere der rund 2500 Starter über die 4,6 km pfeilschnell waren. „Ich lauf’ pro Woche 70 Kilometer“, sagte mit Ludwig Schmid der Schnellste, der die Herren der HYPO (vor BSV Land OÖ und Plasser&Theurer) zum Sieg führte.
„Stimmung ist einzigartig“
„70 Kilometer – so viel wie sie laufen fahren manche in einer Woche nicht einmal mit dem Auto“, staunte Moderator Dennis Bankowsky, der bei den Damen dem Magistrat Linz zum Sieg gratulierte und Bernadette Schuster als schnellster Frau, die happy war: „Die Stimmung hier ist einfach einzigartig!“
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