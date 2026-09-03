„Danke für die Sperre!“ Rundumschlag gegen Verband

„Liebe Damen und Herren des Radsportverbandes, ich habe mich richtig gefreut, als ich ein Mail von euch bekommen habe“, beginnt Extremsportler Lukas Kaufmann, der sich erst zuletzt zum Ultra-Cycling-Weltmeister gekrönt hatte eine Videobotschaft in den sozialen Medien. Um abschließend gegen den ÖRV noch nachzulegen: „Danke für die Sperre, so wird unser großartiger Sport in Zukunft bestimmt noch besser!“